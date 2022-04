A-ha před koncertem v Praze atakují 1,5 miliardy zhlédnutí Take On Me na YouTube

V roce 2020 nabralo video v průměru asi 480 000 zhlédnutí denně, nyní se číslo blíží k miliardě a půl. Podobné je to i na Spotify, kde se megahit rovněž zařadil do klubu „miliardářů“. Aktuálně tam má 1,1 miliardy přehrání. Legendární norská popová skupina a-ha zahraje první a jediný koncert v České republice v neděli 1. května. Do pražské O2 areny dorazí v rámci evropského turné zasvěceného pětatřicátému výročí od vydání jejich nejslavnějšího alba Hunting High and Low, ze kterého pochází i slavná píseň. Na pódiu budou stát všichni tři původní členové a-ha Morten Harket, Magne Furuholmen a Paul Waaktaar-Savoy. Prodej vstupenek je v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Koncert pořádá BrainZone International.

a-ha - Take On Me (Official Video) (4:03) | zdroj: YouTube



Přestože Take On Me patří k nejznámějším singlům na světě, a v aktuálním dokumentu The Making of Take On Me mu vzdávají hold hvězdy jako Ed Sheeran nebo James Blunt, nebyl jeho vznik vůbec jednoduchý. Dokonce trval několik let. První verzi hitu napsali Magne Furuholmen a Paul Waaktaar-Savoy pro svoji rockovou skupinu Bridges.

Hit přitom nevznikal lehce

„Vznikal v jakémsi protileteckém krytu v mateřské škole. Bylo mi 15 a Paulovi 16 a jenom jsme se tak poflakovali. Bylo to strašně popové, tak jsme první verzi udělali punkovou. Snažili jsme se tím vyvážit chytlavost té písně. A pamatuji si, že Paulova první reakce byla: Ach, to je tak kýčovité. To je tak popové, tohle nemůžeme použít,“ popisuje s úsměvem Magne Furuholmen. „V průběhu času jsme se k ní několikrát vrátili, předělávali její části a pak ji zase opouštěli. Prostě jsme ji nakonec odložili,“ popisuje klávesista.

Píseň už jako a-ha muzikanti znovu oprášili v Anglii, kdy ji přehráli Andrew Wickhamovi, viceprezidentovi pro zahraniční tvorbu u Warner Brothers, kterého okamžitě okouzlila. Wickham kapelu podepsal, ale ani další producentské zásahy nedokázali udělat z Take On Me hit a skladba propadla. I přes neúspěch se však label rozhodl kapelu podpořit a píseň nechal znovu nahrát. Dohledem na ni pověřil zkušeného producenta Alana Tarneyho. „Alan se v podstatě snažil přiblížit našemu demáči, který měl nejlepší atmosféru. Pamatuji se, že v té době byla tendence vše programovat. My jsme ale počítače neměli, takže jsme na nástroje hráli tak, aby to znělo jako stroje,“ doplňuje Magne Furuholmen.

Take On Me se záhy dostalo animovaného klipového zpracování. Trvalo dlouhých šest měsíců a na svou dobu bylo výjimečné. Tvůrci použili takzvanou rotoskopickou techniku animace. Diváci viděli na plátně oživlý komiks, který vtáhl mladou dívčinu přímo do akčního klipu. Po jeho zveřejnění už singl bodoval v USA a stal se hitparádovou jedničkou ve stovkách zemí. Jeho stálou popularitu nedávno potvrdilo i miliardové zhlédnutí na YouTube nebo to, že se skladba stále dočkává mnoha coververzí jiných slavných kapel, včetně legend jako jsou Metallica nebo Weezer.

A-ha vznikli v norském Oslu v roce 1982. Za tu dobu natočili 10 alb a prodali přes 40 milionů desek. Za svoji kariéru ohlásili dvakrát pauzu. Poprvé v roce 1994. Po čtyřech letech se vrátili a fungovala až do roku 2010. V roce 2015 se vrátili podruhé. Její dosud poslední album Cast in Steel vyšlo v roce 2015. V České republice skupina dosud nevystupovala.