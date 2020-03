První kolo hlasování České hudební akademie proběhlo již v pondělí 20. ledna. „Celkově v něm pod dohledem notáře v patnácti kategoriích hlasovalo 351 akademiků,“ upřesnila ředitelka ČNS IFPI Petra Žikovská. Českou hudební akademii tvoří odborníci z celého spektra hudební branže z řad novinářů, dramaturgů, pořadatelů koncertů i samotných muzikantů, dosavadních držitelů Anděla.

Nepřehlednutelné jistě je, že favoritem cen se stal Vladimír Mišík, který je už od roku 1993 členem andělské Síně slávy. Akademiky zaujal deskou Jednou tě potkám, kterou natočil v produkci Petra Ostrouchova. V prestižní kategorii Album roku proti ní stojí Chinaski s první nahrávkou v nové sestavě, které dali jméno 11 a předloňský objev Andělů Mirai s druhou vydanou deskou Arigató. Vladimír Mišík se s albem a singlem Jednou bude ucházet o vítězství v kategoriích Skladba roku, Sólový interpret roku, Videoklip roku a hned dvou žánrových kategoriích Folk a Rock.

Tři nominace získal za svou desku Září hudební kolektiv Zvíře jménem podzim, po dvou nominacích mají Mirai s albem Arigató, Vypsaná fixa a jejich Kvalita a Berenika Kohoutová s deskou Holka roku nebo Beata Hlavenková se sólovkou Sně. Do výběru akademiků se posmrtně dostal i Karel Gott se svým posledním duetem s dcerou Charlotte Ellou Srdce nehasnou autorů Richarda Krajča a Petra Harazina.

„Nominace ve všech kategoriích ukazují, že podobně jako ve světě se i u nás kvalitní pop stále častěji protíná a vzájemně ovlivňuje s dříve okrajovými žánry. Nominace jsou opět velice pestré a upozorňují na řadu skvělých desek, které tu v uplynulém roce vznikly. Potvrzuje se, že rozhodnutí vrátit předávání žánrových cen do hlavního ceremoniálu, které jsme udělali před třemi roky, bylo správné,“ podotýká předseda České hudební akademie Honza Vedral.

Radu České hudební akademie, která na podobu a pravidla Andělů dohlíží, krom něj letos tvoří zpěvák a člen andělské Síně slávy Michal Prokop, publicista Josef Vlček, ředitelka ČNS IFPI Petra Žikovská a producentka Cen Anděl Lucka Hájková.

Mezi novinky letošních Andělů patří zavedení nové kategorie pro Slovenské album roku, v němž jsou nominovaní Marián Čekovský, Sima Martausová a skupina Nocadeň. A díky partnerství se společností Coca-Cola také zřízení nové ceny, o jejímž vítězi rozhodnou hlasováním na internetu přímo hudební příznivci. „Přinášíme do Cen Anděl novou samostatnou cenu „Coca-Cola cena fanoušků”, která nezná hranice žánrů a zapojit se do ní může každý. Na českém trhu bude dostupná limitovaná edice nápoje Coca-Cola s etiketou věnovanou právě Andělům a výzvou k hlasování,“ přibližuje senior brand manager společnosti Coca-Cola Pawel Ozierski.

„Jména vystupujících na samotném andělském ceremoniálu zatím nebudeme zveřejňovat. Veškerá pozornost teď patří nominovaným. Slíbit ale můžeme opět průřez hudebním děním loňského roku a zajímavá hudební spojení,“ říká k programu chystaného galavečera jeho producentka Lucka Hájková. „Nicméně s radostí můžeme oznámit jméno moderátorky, kterou letos bude Ewa Farna,“ dodává L.Hájková. Populární zpěvačka si už tuto roli vyzkoušela před devíti lety.

Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 hudební akademie, která je složena z hudebních odborníků kritiků, producentů a dalších osobností české hudební scény. Od roku 1995 se realizují pod záštitou ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny.

Galavečer hudebních Cen Anděl Coca-Cola 2019 je letos nově otevřen i veřejnosti. Lístky za 990 korun jsou v předprodeji v síti Ticketmaster.

Titulárním partnerem je Coca-Cola, hlavním mediálním partnerem Evropa 2. Ta v rámci spolupráce znovu podpoří výherce Anděla v kategorii Objev, v níž jsou letos nominováni Bert & Friends, Bára Zmeková a Zvíře jménem podzim, a to kampaní v hodnotě půl milionu korun.

Přehled nominací:

Album

CHINASKI – 11

MIRAI – ARIGATÓ

VLADIMÍR MIŠÍK – JEDNOU TĚ POTKÁM

Skupina roku

MIRAI – ARIGATÓ

VYPSANÁ FIXA – KVALITA

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM – ZÁŘÍ

Sólová interpretka roku

BEATA HLAVENKOVÁ – SNĚ

BERENIKA KOHOUTOVÁ – HOLKA ROKU

BÁRA ZMEKOVÁ – LUNAVES

Objev roku

BERT & FRIENDS – SUPR

BÁRA ZMEKOVÁ – LUNAVES

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM – ZÁŘÍ

Skladba roku

KAREL GOTT A CHARLOTTE ELLA GOTTOVÁ – SRDCE NEHASNOU / Hudba a text: Richard Krajčo a Petr Harazin

BERENIKA KOHOUTOVÁ – DĚLÁM STOJKY / Hudba: Jiří Burian, text: Berenika Kohoutová

VLADIMÍR MIŠÍK – JEDNOU / Hudba: Petr Ostrouchov, text: Václav Hrabě

Sólový interpret roku

D.Y.K. – D.Y.K.

VLADIMÍR MIŠÍK – JEDNOU TĚ POTKÁM

POKÁČ – ÚPLNĚ LEVEJ

Videoklip roku

7KRÁT3 – PROMIŇ / Režie: B. Buttler

VLADIMÍR MIŠÍK – JEDNOU / Režie: M. Hamplová, M. Chlupáček

VYPSANÁ FIXA – KRABIČKA / Režie: J. Haj, G. Kříž

Alternativa a elektronika

B4 – PLASTOVÁ OKNA

MARGO – FIRST I THOUGHT EVERYONE’S STARING AT ME BUT THEN I REALIZED NOBODY CARED – ALL THE CREATURES I MET SITTING ON THE BACK SEAT AND HOW TO DEAL WITH WHAT I’VE LEARNT

ZVÍŘE JMÉNEM PODZIM – ZÁŘÍ

Klasika

BENNEWITZ QUARTET – ULLMANN – KRÁSA – SCHULHOFF – HAAS

PAVEL HAAS QUARTET – SHOSTAKOVICH: STRING QUARTETS NOS. 2, 7, 8

IVO KAHÁNEK, SYMPHONIKER BAMBERGER, JAKUB HRŮŠA – DVOŘÁK & MARTINŮ: PIANO CONCERTOS

Rock

JOHN WOLFHOOKER – 313

VLADIMÍR MIŠÍK – JEDNOU TĚ POTKÁM

THE TRUTH IS OUT THERE – ALL LITTLE REVOLUTIONS

Slovenské album

MARIÁN ČEKOVSKÝ – BEST ON

SIMA MARTAUSOVÁ – LEN TAK SA STÍŠIM

NOCADEŇ – AURÓRA

Folk

EPYDEMYE – MILÉ DĚTI

BEATA HLAVENKOVÁ – SNĚ

VLADIMÍR MIŠÍK – JEDNOU TĚ POTKÁM

Jazz

NIKOL BÓKOVÁ – INNER PLACE

VILÉM SPILKA QUARTET – ČEKÁNÍ NA TOMA

VERTIGO – DALEKO

Rap

HUGO TOXXX – 1000

VIKTOR SHEEN – ČERNOBÍLEJ SVĚT

YZOMANDIAS – DOBRÁ DUŠE, SRDCE ZE ZLATA