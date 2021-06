Britská Morcheeba vystoupí v září v Praze

“Na ten jedinečný, rozsáhlý a poněkolikáté odkládaný ročník Metronome Prague si ještě rok počkáme. Přichází ale čas to už trochu nažhavit a sejít se na unikátních hudebních akcích. Metronome Prague Warm Up bude na konci sezóny jednou z možností, jak se naživo natěšit na rok 2022, kdy se hudební scéna vrátí v plné síle. Jako jedna z prvních zahraničních kapel dorazí do Prahy už teď v září kultovní Morcheeba, která svým hudebním vystoupením a světovou premiérou nového singlu na dálku podpořila koncert Národ sobě - kultura tobě, který jsme ve spolupráci s ČT art odvysílali v únoru. Morcheeba teď přijede s novým albem a zahraje naživo. Na akci s limitovanou kapacitou jde do prodeje nyní pouze 300 třídenních vstupenek a k tomu jednodenní vstupenky, nyní jen pouze část za zvýhodněnou cenu a to na sobotu, kdy vystoupí Morcheeba. Postupně přidáme i lístky na pátek a neděli, jakmile budeme moc zveřejnit celý program”, zve jeden z pořadatelů akce David Gaydečka

Britská skupina Morcheeba obohacuje světovou hudební scénu od roku 1996, kdy vydala debutové album Who Can You Trust?. Ačkoli vznikla v době, kdy hudební scéně dominovaly elektronické projekty, skupina, kterou založili bratři Godfreyové – Ross (kytara) a Paul (elektronika) – společně se skvělou zpěvačkou Skye Edwards, dokázala přimíchat k elektronickým zvukům řadu dalších vlivů. „Použili jsme všechno, co nám připadalo správné. Z 50. let jsme si vzali blues, z 60. psychedelii, ze 70. dub reggae, z 80. electro a z 90. hip hop,“ říká Ross Godfrey. K tomu ještě musíme připočítat silné hitové ambice a nepřeslechnutelný soulový „feeling“ v hlase Skye Edwards.

Základ kapely v současné době tvoří Skye Edwardsová a Ross Godfrey. Právě tato zakladatelská dvojice, obklopena dalšími hudebníky, vystoupila na zatím posledním uskutečněném ročníku festivalu Metronome Prague v roce 2019. Recenzenti nešetřili nadšením. Portál iDNES.cz například označil vystoupení Morcheeby za vrchol celodenního programu a dodal: „Jejich set byl hudebním ekvivalentem dobrého milování, byť tedy čtvrt druhé hodiny dlouhého. Začínalo se zlehka a jemně skladbami jako Never Undo nebo Friction, atmosféra postupně gradovala s písní Blaze Away z minulé desky nebo coverem Davida Bowieho Let’s Dance, kde skutečně publikum začalo také tancovat. Sexuální paralela není tak laciná, jak by se mohla zdát, protože zpěvačka se většinou vystoupení protancovala a smyslně prokroutila.“

Také Morcheeba sama byla zřejmě se svým pražským vystoupením a s reakcemi fanoušků spokojená, neboť byla jediným zahraničním hostem koncertu Národ sobě - Kultura tobě, který proběhl v přímém přenosu České televize letos v únoru. Ross Godfrey a Skye Edwards se připojili online a ve světové premiéře zahráli píseň z nového alba Blackest Blue. To celosvětově vyšlo 23. dubna a sklidilo velmi příznivé reakce. „Když jsme nemohli na turné, soustředili jsme se nejen na samotné psaní písní, ale mohli je také důkladně vybrousit,“ citují Lidové noviny Rosse Godfreye a v recenzi dodávají: „Blackest Blue patří k nejlepším deskám Morcheeby, snese srovnávání i s průlomovým titulem Big Calm (1998). Což může být paradoxně zásluha epidemie čínské chřipky, která nabídla nejen negativní inspiraci, ale i dostatek času.“

Morcheeba na obalu svého nového alba vzkazuje svým fanouškům: „Chybíte nám, doufáme, že co nejdříve zase vyrazíme na turné.“ Jak je vidět, čeští posluchači se dočkají dřív, než se ještě v době vydání alba mohlo zdát.