Bruce Springsteen slaví jubileum. Rocker a držitel Oscara se zapojil i do politiky

Patří k nejúspěšnějším a nejvlivnějším hudebním hvězdám, celosvětově prodal přes 135 miliónů alb a obdržel také řadu ocenění, včetně dvacítky Cen Grammy, dvou Zlatých glóbů a jednoho Oscara za píseň k filmu Philadelphia. Hudebně není velkým experimentátorem a je stále věrný svému syrovému rockovému zvuku, jeho silnou zbraní jsou civilnost a neokázalá gesta.

Celkem vydal 19 studiových desek, tu první, Greetings from Asbury Park, N.J. v roce 1973, ta zatím poslední s názvem Western Stars vyšla letos v červnu. Nedílným průvodcem jeho kariéry je E Street Band, Springsteenova kapela, kterou písničkář několikrát rozpustil a poté znovu svolal.

Svoji nejslavnější a zároveň nejprodávanější desku Born In The U.S.A. vydal v roce 1984. Album se dostalo v USA i Británii na první místo hitparád a přineslo sedm hitů, které pronikly do Top 10. Největším hitem energické a kytarové desky je stejnojmenná píseň, která líčí příběh vietnamského veterána. Kritický song byl ale často chybně interpretován jako oslava vlastenectví. Slavným se stal i obal desky se Springsteenovým pozadím v džínech před americkou vlajkou, který nafotila slavná Annie Leibovitzová.

Rodák z města Long Branch v New Jersey, vyrůstal v Freehold Boro. Jeho otec jezdil s autobusem a měl nizozemsko-irské kořeny, v žilách jeho matky, úřednice, zase kolovala italská krev. Škola mu moc nešla, a když mu bylo 13 let, uviděl v slavném Show Eda Sullivana krále rokenrolu Elvise Presleyho. A najednou měl jasno, čím chce být. Poté prostřídal několik místních a školních kapel a jeho nahrávky zaujaly i díky pomoci producenta Johna Hammonda firmu Columbia, která s ním podepsala smlouvu.

V roce 1973 vydal první dvě alba Greetings from Asbury Park N.J. a The Wild, the Innocent & The E Street Shuffle. První výrazný úspěch zaznamenala třetí deska Born to Run z roku 1975. Po jejím poslechu novinář John Landau prorocky napsal památnou a hojně zmiňovanou větu: "Viděl jsem budoucnost rokenrolu, a její jméno je Bruce Springsteen." V téže době se také ustálil E Street Band.

Následovaly tituly Darkness On The Edge Of The Town, The River, Nebraska a v roce 1984 vyšlo Springsteenovo přelomové album Born in The U.S.A. Také další desky, Tunnel Of Love, Human Touch nebo Lucky Town, Springsteen "oblékl" spíše do rockového kabátu. V roce 1995 fanoušky překvapil akustickým albem The Ghost of Tom Joad, inspirovaným románem Johna Steinbecka Hrozny hněvu. Poté vyjel na turné pouze sám s kytarou, v rámci něhož v roce 1997 zahrál i v Praze. V roce 1994 získal za filmovou píseň Streets of Philadelphia k filmu Philadelphia Oscara.

Po průměrných 90. letech, kdy se rozešel s E Street Bandem, se představil opět v plné formě na desce The Rising (2002) inspirované teroristickými útoky 11. září 2001. V roce 2005 vydal sólo desku Devils and Dust a následující rok vzdal hold folkové legendě Petu Seegerovi deskou amerických lidovek a tradicionálů We Shall Overcome: The Seeger Sessions. Zatím poslední album Western Stars je inspirované populární hudbou jižní Kalifornie z 60. a 70. let.

Springsteen se nebojí ani hlasitě vyjadřovat k politickým tématům. V boji o Bílý dům podpořil pozdějšího amerického prezidenta Baracka Obamu, od něhož v roce 2016 obdržel nejvyšší americké civilní vyznamenání - prezidentskou Medaili svobody.

V roce 2004 se zúčastnil hudebního turné řady hvězd Vote for Change, které byly proti znovuzvolení George Bushe a v poslední prezidentské kampani vystupoval na shromážděních demokratické kandidátky Hillary Clintonové.

Po léta také aktivně podporoval nejrůznější charity včetně těch, které pomáhají bezdomovcům, lidem trpícím hladem nebo válečným veteránům. Zúčastnil se benefičních koncertů na pomoc obětem superbouře Sandy v roce 2012 v New Jersey. Získal proto i prestižní cenu MusiCares pro osobnosti propojující hudební úspěchy s dobročinností.

Zpěvák se dvakrát představil českým fanouškům v Praze - poprvé v roce 1997 akustickým koncertem, podruhé o patnáct let později i s E Street Bandem na fotbalovém stadionu v pražském Edenu.

Springsteen je podruhé ženatý, jeho současnou manželkou je zpěvačka Patti Scialfaová, která s ním občas vystupuje. Mají spolu tři děti.