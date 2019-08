Ceny MTV rozdány. Taylor Swift má klip roku, bodovala rapperka Missy Elliott

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Klipem letošního roku se na předávání hudebních cen MTV stalo video k písni You Need to Calm Down americké zpěvačky a písničkářky Taylor Swiftové. Cenu za celoživotní dílo získala jako vůbec první rapperka Američanka Missy Elliott.