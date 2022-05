Česko je opět ve finále Eurovize. Skupina We Are Domi uspěla

Česko-norská formace se představila skladbou Lights Off jako poslední z 18 interpretů a do finále postoupila. Naváže tak na úspěchy předchozích českých reprezentantů, jako Mikolas Josef nebo Lake Malawi. Kromě České republiky z druhého semifinále postoupily i Belgie, Ázerbajdžán, Polsko, Finsko, Estonsko, Švédsko, Austrálie, Rumunsko a Srbsko.

Kapela We Are Domi byla prezentována jako příklad mezinárodní spolupráce. Hašková se narodila ve Spojených státech, když její otec, hokejový brankář Dominik Hašek, hrál v dresu Buffalo Sabres. Na kytaru hraje Casper Hatlestad a na klávesy Benjamin Rekstad, oba pocházející z Norska.

V sobotu se ve Velkém finále rozhodne, kdo letošní ročník soutěže vyhraje. Z prvního úterního semifinále postoupila ukrajinská formace Kalush Orchestra, která je považována za favorita soutěže. Postoupili také reprezentanti Švýcarska, Arménie, Řecka, Islandu, Nizozemska, Litvy, Norska, Moldavska a Portugalska.

We Are Domi - Lights Off | zdroj: YouTube

Zástupci Ruska se soutěže neúčastní, o jejich vyřazení rozhodli pořadatelé koncem února s odkazem na možné ohrožení dobrého jména akce. Automaticky naopak do finále postupuje takzvaná Velká pětka, tedy země, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace. Británie, Francie, Německo, Itálie a Španělsko.

Soutěž Eurovize se koná každoročně už od roku 1956. Sledovanost finálového večera se odhaduje až na 200 milionů diváků. Dodnes nejslavnějším vítězem zůstává švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila s hitem Waterloo. Píseň byla v roce 2005 vybrána jako vůbec nejlepší v celé historii soutěže.

Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007, a to jako jedna z posledních zemí v Evropě. Do finále se dosud probojovali tři čeští interpreti: v roce 2016 Gabriela Gunčíková, v roce 2018 obsadil Mikolas Josef celkově šesté místo a v roce 2019 do finále postoupila kapela Lake Malawi, která nakonec skončila jedenáctá. V minulosti se soutěže zúčastnil i Karel Gott.