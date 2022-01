Colours of Ostrava 2022: Přijedou jubilující Tindersticks a v premiéře písničkářka Phoebe Bridgers

„Koncert britské kapely Tindersticks se pro jejich fanoušky stane o to větším zážitkem, že přijedou s největšími hity v rámci turné ke svému třicátému výročí,” vysvětluje ředitelka festivalu Zlata Holušová a ke druhému novému jménu dodává: „O písničkářku Phoebe Bridgers jsme hodně bojovali. Za poslední rok, kdy jsme ji na festival domluvili poprvé, z ní totiž vyrostla velká hvězda nezávislé hudby s několika nedávnými nominacemi na Grammy. Jsem proto ráda, že se to podařilo i podruhé.”

Phoebe Bridgers patří za poslední rok k nejsledovanějším jménům nezávislé scény, o čemž svědčí čtyři nominace na Grammy 2021 za zatím poslední album Punisher, pozvání do mnoha televizních pořadů i spolupráce s Taylor Swift, Lorde nebo kapelami 1975 a The Killers. V jejích působivých skladbách se pere něha s násilím, snění s bdělostí a romantika se strachem, co přijde. Phoebe Bridgers dává vzpomenout na americký folkrock 60. let, ale její melodické indie rockové písničkářství není žádné retro, spíše svět sám pro sebe. „Chci poslouchat hudbu, u které nikdo nikdy neřekne přesně, jak se mám cítit. A poté si tu hudbu poslechnu a říkám si: ´Ty jo, ti uhodili hřebíček na hlavičku´. Doufám, že něco podobného nabízím i já svým posluchačům,” tvrdí Phoebe.

Britští Tindersticks proslulí působivou melancholií před pár dny ohlásili ke svému třicátému výročí výběr největších hitů Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21 a zveřejnili dosud nevydanou skladbu Both Sides of the Blade z nového filmu režisérky Claire Denis. Zakládající členové – Stuart A. Staples, kytarista Neil Fraser a klávesista David Boulter – pochází z Nottinghamu. Od roku 1991, kdy se z Asphalt Ribbons přejmenovali podle krabičky zápalek nalezené Staplesem na pláži v Řecku na Tindersticks, dosáhli všeho od vystupování v Royal Albert Hall až po duety s Isabellou Rossellini. Baryton Stuarta A. Staplese byl přirovnán k Leonardu Cohenovi, Nicku Caveovi či Scottu Walkerovi. Natočili mnoho kritikou ceněných alb a fanoušci je doslova zbožňují.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července 2022 v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. K již potvrzeným zahraničním jménům patří The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Kings of Convenience, Youssou N´Dour, Wardruna, Princess Nokia, Meduza, Sleaford Mods, Hiromi a řada dalších. Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne festival tradičně na mnoha pódiích bohatý doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.