Freddie Mercury by měl narozeniny. Jak si představoval sebe po sedmdesátce?

Být naživu, oslavil by dnes legendární zpěvák Freddie Mercury 73. narozeniny. Zatímco jeho kolegové Brian May a Roger Taylor pod značkou Queen nadále objíždějí haly a stadiony po celém světě, lidmi milovaný frontman je už téměř 28 let po smrti. Komplikacím spojeným s nemocí AIDS podlehl 24. listopadu 1991.

Vůbec naposledy s kapelou koncertoval už o pět let dříve, konkrétně 9. srpna 1986 v parku Knebworth. V následujícím roce se dozvěděl od lékařů děsivou diagnózu, kterou fanouškům prozradil až v předvečer smrti. Podle některých odborníků přitom mohl při troše štěstí stále žít a koncertovat. Měl o to však on sám zájem?

Kytarista Brian May se domnívá, že ano. „Vím jistě, že kdyby byl náš drahý bratr Freddie stále s námi, tak by – stejně jako my – nadále koncertoval, byl daleko od domova a hnal se za uznáním publika,“ napsal nedávno na sociální síti při vzpomínce na nezapomenutelný koncert Live Aid ve Wembley.

Sám Mercury si sám sebe ve věku, kterého by se dnes dožil, představit neuměl. „Netoužím po tom, abych žil do sedmdesáti. Nechci znít nijak morbidně. Žil jsem naplno, a pokud zítra umřu, bude mi to fuk. Dal jsem do toho všechno, co jsem měl,“ nechal se slyšet legendární zpěvák.

Poslední čtyři roky jeho života byly poznamenány velkými zdravotními problémy, přesto Mercury neustále pracoval na nové hudbě. „Pište mi věci. Já je jenom nazpívám a vy je pak můžete dokončit,“ říkal Mercury kolegům během posledních několika měsíců.

„Freddie jen chtěl, aby byl jeho život co možná nejnormálnější, ačkoliv cítil obrovskou bolest. Studio pro něj byla oáza, místo, kde byl život pořád stejný jako dřív. Miloval hudbu, žil pro ní,“ vzpomínal před lety kytarista May. Ve studiu se naposledy objevil v červnu 1991, o pět měsíců později zemřel.