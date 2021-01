Herec Pavel Nový točí klip s ostravskou kapelou Self Made

Ostravská kapela Self Made loni oslavila pět let existence, pro natáčení klipu, který vzniká v prostorách Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, si však dovolila pozvat hereckou osobnost.

Zpěvák skupiny René Matlášek se s Pavlem Novým před časem seznámil v jedné talkshow a už tehdy mu herec spolupráci přislíbil. "Pavel Nový je skvělý herec, který ztvárnil řadu rolí ve filmech, na kterých jsem vyrostl. Velmi si jej i jeho práce vážím," řekl Matlášek ČTK.

Matlášek studuje vysokou školu v Brně a tam jej napadl i jeden z ústředních veršů nové písně. Celá skladba je o studentských výmluvách, mnohdy i absurdních. Sám se ale snaží moc nevymlouvat. "Ale taky je možné, že si to po těch letech už jen raději nepamatuju," řekl zpěvák s úsměvem. V osobním životě ale s výmluvami zkušenosti má. "Nepovažuji se za člověka, co by měl ve zvyku se vymlouvat často, a doufám, že mě tak nevidí ani mé okolí. Ale lhal bych, kdybych řekl, že jsou mi výmluvy úplně cizí," uvedl.

Nový dnes do Ostravy dorazil vlakem a ve velmi dobré náladě. Na natáčení se moc těšil. "Je to pro mě zábava," řekl ČTK po příjezdu. S ne úplně známými kapelami spolupracuje častěji, jednou vystupoval mimo jiné v klipu rockové kapely z Teplic. Matláškova skladba jej zaujala. "Je to pěkná pecka," řekl herec. Věří, že píseň má potenciál, aby se prosadila. Přirovnal ji ke skladbám své oblíbené kapely Yo Yo Band.