První trojici nejpopulárnějších videí pak uzavírá rapper Wiz Khalifa, jehož klip See You Again má na YouTube 4,3 miliardy zhlédnutí.

zdroj: YouTube

Top ten nejoblíbenějších klipů tvoří zejména starší hity, například píseň Uptown Funk Marka Ronsona a Bruna Marse z roku 2015. Tato skladba skončila v žebříčku na čtvrtém místě s počtem 3,7 miliardy zhlédnutí.

V závěsu za ní figuruje hit Gangnam Style jihokorejského rappera PSY, který si celý svět podmanil už v roce 2012 a který do současnosti nasbíral 3,4 miliardy přehrání.

Do desítky se vešli ještě Justin Bieber, Maroon 5, Katy Perry a OneRepublic, Ed Sheeran je v ní díky písni Thinking Out Loud zastoupen dokonce dvakrát.