Hudební festivaly Benátská!, Hrady CZ a Okoř 2020 letos nebudou

"Do poslední chvíle jsme věřili, že letošní ročník našeho festivalu se uskuteční v plánovaném termínu. Bohužel mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví byly mimo jiné zakázány hudební a další umělecká představení s účastí nad 300 osob, a to s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání. S ohledem na toto mimořádné opatření vám ale musíme s politováním sdělit, že jsme nuceni zrušit letošní 28. ročník našeho festivalu Benátská s Impulsem," píše se na stránkách festivalu Benátská!

Zahraniční hvězdou festivalu Benátská!, který se měl konat od 23. do 26. července, měla být německá zpěvačka Nena, interpretka mezinárodního hitu 99 Luftballons. Dalším oznámeným byl Paľo Habera se skupinou Team, Olympic, Divokej Bill, Rybičky 48, Vypsaná fixa, Pokáč, Jakub Děkan, Sebastian, ATMO music nebo Mina & Naty. Dramaturgie na čtyřech pódiích počítala s více než 60 kapelami.

"Budeme se snažit zajistit, aby naše letošní dramaturgie byla v co největší části zachována i pro příští rok," uvedli pořadatelé.

Festival Benátská! je v Libereckém kraji nejnavštěvovanější kulturní akcí o letních prázdninách. Loni ji v areálu ve Vesci během čtyř dnů navštívilo přes 40.000 lidí.

"Je nám to moc líto, ale musíme vyhlásit kapitulaci a vyvěsit bílou vlajku. Ačkoliv jsme se usilovně bránili a velmi se snažili, hradby našich Hradů padly pod náporem opatření proti koronaviru," oznámili pořadatelé putovního festivalu Hrady CZ, který měl začít 10. července na středočeském Točníku. Promotér festivalu Hrady CZ Viktor Souček upozornil na to, že tisíce lidí se kvůli nekonání festivalů dostanou do existenčních problémů.

Festival pro 5000 lidí musela přesunout na příští rok také Hana Petřinová, pořadatelka festival Okoř, který se měl konat 22. srpna. "Rozhodnutí nám ministerstvo kultury mohlo říct dříve, nemusela jsem do poslední chvíle platit za kampaň. Pro pořadatele koncertů a festivalů to je ohrožující rozhodnutí. Navíc spousta muzikantů, zejména z menších kapel, si vydělává hlavně přes léto," upozornila už před časem Petřinová.