Hudební svět truchlí. Zemřel Lee Kerslake (†73), bubeník skupiny Uriah Heep

"S nejtěžším srdcem sdílím zprávu, že Lee Kerslake, který byl 55 let mým přítelem a který byl nejlepším bubeníkem, s jakým jsem kdy hrál, dnes ráno ve 3:30 prohrál svůj boj s rakovinou," uvedl Ken Hensley, který v Uriah Heep hrával na klávesové nástroje. "Zemřel bohudíky v pokoji, ale bude mi strašně chybět," dodal.

Lee Kerslake, Ozzy Osbourne and Uriah Heep drummer, has died at 73 https://t.co/65a10jPZTi