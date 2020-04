Hudebníci přinášejí radost lidem v karanténě. Na internetu koluje řada nových písní

Jak být užitečný v době pandemie, když jste zpěvákem? Francouzský zpěvák Calogero složil píseň, která se minulý týden objevila na internetu a příjmy z ní jsou určeny pro nadaci pařížských nemocnic Hôpitaux de France, ve prospěch hrdinů první linie boje proti nemoci Covid-19.

zdroj: YouTube

A když nejste hvězdou takového kalibru? "Dávám to, co mohu dát, můj obor je hudba, jsem komediant," vysvětluje francouzský hudebník Dombrance. Umělec působící v elektronické hudbě se snaží vpustit "trochu štěstí do tohoto neštěstí" se svými skladbami, jejichž jedinými slovy jsou jména francouzských politiků.

Dombrance umístil na Facebook živý přenos ze své kuchyně, který si už přehrálo 130.000 uživatelů. Objevuje se tu jeho malá dcerka i dcerka jeho sestry, s nimiž umělec bydlí.

"Chci tím říci, že i v karanténě se člověk může smát," říká Dombrance. Poděkování od těch, kdo jeho příspěvek shlédli, jej dojalo. Následoval další příspěvek, tentokrát se jmény politiků z Mexika, kde byl nedávno na turné.

Hudebních nabídek jsou spousty. Neil Hannon, britský písničkář a autor textů, umístil na Facebook tutoriál pro kytaru. Izraelská zpěvačka Keren Ann vystupuje na Instagramu a čte zde jedno z poselství, které zaslal jeden uživatel internetu druhému na adresu založenou pro tento účel: daysofconfinement2020@gmail.com.

Francouzský hudebník Arnaud Rebotini uvedl na Youtube svůj projekt s klipy nazvaný To je karanténa.

zdroj: YouTube

Rocková hudební skupina The Limiñanas na sítích představují podcasty velkého formátu s retro nádechem.

Všechny tyto iniciativy se snaží ukázat, že život vždy vítězí, že být kreativní znamená být živý, že v karanténě se tvoří místo toho, aby se v ní trpělo, říká izraelsko-francouzská zpěvačka a textařka Ja'el Na'im, která na Instagramu pořádá setkání inspirovaná jejím posledním albem Nightsongs.

Koncerty různých umělců spojují četné festivaly na internetu: Le Sofa s francouzským zpěvákem Alainem Souchonem či zpěvačkou Barbarou Carlottiovou, či festival #festivaljerestealamaison (festival Zůstávám doma) se zpěváky Malikem Djoudim či Stéphanem Sanseverinem.

Skupina Baden Baden, která hraje náročný pop, využívá časů izolace k tomu, aby pustila na internet dokumentární snímek Les vents contraires (Protivětry). Režisér Teva Bourdin zde sleduje zevnitř první léta skupiny.

"Je dojemné dívat se na tyto záběry, vracet se deset let nazpátek, svěřuje se Julien Lardé, jeden z šéfů skupiny. Druhým je Eric Javelle.

Je vidět i úzkost obou mužů před vystoupením na scénu, jak říká Julien, zatímco druzí členové skupiny jsou klidnější. Tento klid jim však dnes, kdy jsou koncerty odloženy, chybí.

Konečně pořadatelé festivalu No Logo BZE, který se má konat od 14. do 16. srpna v Saint-Malo, předvídají konec karantény a nabízejí stovku třídenních vstupenek pro zdravotní sestry.