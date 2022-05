Jan Smigmator je se svým big bandem opět vystoupí v pražské Lucerně

Jan Smigmator na sobě systematicky a neúnavně pracuje. Létá do New Yorku na lekce zpěvu k legendární americké zpěvačce Marilyn Maye a jako by se mu rytmus tohoto města, co nikdy nespí a má barev jako celý svět, dostal pod kůži ještě hlouběji než Sinatrovo I've Got You Under My Skin. Tuhle písničku si Honza zazpíval v duetu s kanadskou hvězdou první velikosti, Michaelem Bublé (47) v roce 2019 na Bublého koncertě v pražské O2 Areně. Poprvé se setkali v létě roku 2019 v Torontu, kde s Michaelem Bublé vedl Honza rozhovor pro Český rozhlas a deník Právo. Jako dárek mu věnoval hokejové puky českých hokejistů Patrika Eliáše a Jiřího Bubly. Michael je totiž velkým hokejovým fanouškem a majitelem vlastního hokejového klubu Vancouver Giants.

V dubnu letošního roku odstartoval Jan Smigmator se svým třináctičlenným big bandem v Městském divadle v Jablonci nad Nisou své sedmnáctikoncertní turné po Čechách a Moravě. 12. května s programem propagujícím své páté album Murphyho zákon vystoupí Jan Smigmator i v pražské Lucerně. Hlavním pilířem Honzovy aktuální koncertní show jsou písně, které by se daly klidně označit jako swing 21. století. Ostatně jak říká televizní režisér Michael Čech: “Swing v podání Jana Smigmatora rozhodně není stará hudba”.

25. června letošního roku bude ve slavném newyorském jazzovém klubu Blue Note zpívat za doprovodu klavíristy Jiřího Nedomy a tří new yorských jazzmanů slavné písně z Velkého amerického zpěvníku.

Jan Smigmator se seznámil i se svým největším zahraničním vzorem, legendárním americkým swingovým zpěvákem Tonym Bennetem. V průběhu let se setkali v Berlíně, Londýně a v Praze, kde se Honzovi dostalo i té cti Bennettův koncert zahájit. Díky svému autorskému hudebnímu pořadu Klub Evergreen, který vysílá společně se zpěvačkou Dashou na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, se Jan Smigmator setkal a spolupracoval i s dalšími světovými hvězdami. Např. s kanadským zpěvákem Paulem Ankou (81), autorem nesmrtelné písně Diana a autorem textu k největšímu hitu Franka Sinatry My Way. Letos v dubnu měl možnost seznámit se i s králem romantických balad, zpěvákem Engelbertem Humperdinckem (86), který poprvé koncertoval v pražské Lucerně. Honzu si Humperdinck vybral, aby posluchačům do češtiny překládal jeho průvodní slovo. Moc mu totiž záleželo na tom, aby všichni v Lucerně rozuměli tomu, co říká. “A když Engelbert Humperdinck v Lucerně prohlásil, že já tam budu koncertovat měsíc po něm a aby jeho fanoušci na můj koncert určitě přišli, doslova se mi podlomila kolena”, vypráví Honza.

Jedenáctým rokem uvádí Jan Smigmator společně s jednou z našich nejvšestrannějších zpěvaček Dashou rozhlasový pořad Klub Evergreen. Když loni slavil jejich pořad deset let existence, uspořádali v pražském Fóru Karlín galakoncert a vydali album Klub Evergreen 10 let s exkluzivními hosty Helenou Vondráčkovou, Jiřím Kornem a Vilémem Čokem. Společně s Dashou nazpíval Jan Smigmator v létě 2021 tzv. virtuální tercet s Karlem Gottem. Jedná se o novou nahrávku písně Zpívám jednu píseň dál a dál, do které byla s požehnáním Ivany Gottové zakomponována Karlova hlasová stopa. Jejich společné virtuální vystoupení s Karlem Gottem bylo rovněž součástí velkého narozeninového koncertu ve Fóru Karlín 7. října 2021, kde bylo jejich duetové album pokřtěno. Tento virtuální tercet se už několik týdnů drží na předních místech hitparády Martina Hrdinky Česká dvanáctka, kterou každou neděli v 16 hod. vysílá Český rozhlas Dvojka.