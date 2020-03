JazzFestBrno 2020: Bromův big band oslaví 80 s hostujícím Danem Bártou

Hlavní program 19. ročníku festivalu JazzFestBrno nabídne od 15. března do 9. června celkem 17 hudebních večerů s více než 20 koncerty. Příznivci jazzu se můžou těšit na světové hvězdy, jakými jsou kytaristé Pat Metheny a Bill Frisell, zpěvačka Lizz Wright, basista Avishai Cohen, saxofonisté Joshua Redman a Chris Potter, pianista Jason Moran či trumpetista Erik Truffaz. Generaci vnášející do jazzu čerstvý vítr bude reprezentovat například saxofonistka Nubya Garcia, zpěvačka Camille Bertault, varhaník Delvon Lamarr, trumpetista Mathias Eick a rakouská kapela Sketchbook Quartet. Z české a slovenské scény se na festivalu představí talentovaná pianistka Nikol Bóková, která si svým debutovým albem vysloužila nominaci na letošní cenu Anděl. Své mezinárodní kapely přivezou saxofonista Karel Růžička, kytarista Libor Šmoldas nebo kontrabasisté František Uhlíř a Tomáš Liška. Na festivalu zahrají také kapely E Converso, Points Septet, trio Szabó/Turcerová/Maceček a ani letos nebude chybět koncert Katedry jazzové interpretace JAMU. „Festival letos zavítá hned do deseti koncertních sálů s kapacitou od 150 do 2000 míst. Nejčastějšími hostiteli festivalu budou Sono Centrum a Divadlo Husa na provázku, premiérově se JazzFestBrno vypraví do nového prostoru Cabaret des Péchés,“ doplňuje výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.

Hudba pro big bandy patřila odjakživa k nejprogresivnějším směrům jazzové tvorby. Skladby v sobě spojují důmyslnou kompoziční práci detailně zapsanou do partitur se spontaneitou jazzových improvizací. V českých zemích a na Slovensku mají tato tělesa skvělou tradici a Big Band Gustava Broma patřil k těm nejvíce uznávaným doma i v cizině. Na jeho koncertech hostovaly největší hvězdy jazzu i popu, mimo jiné Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Diana Ross and The Supremes, Ray Conniff či Ray Charles. Letos Rozhlasový Big Band Gustava Broma slaví 80 let a na koncert ke svému jubileu si pozval zpěváka Dana Bártu. Jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí okouzluje svým nezaměnitelným hlasem už dlouhá léta příznivce jazzu, soulu, rocku i popu. Těžko tak mohl Rozhlasový Big Band Gustava Broma ulovit v českých vodách vhodnějšího hosta svého slavnostního koncertu.

Rozhlasový Big Band Gustava Broma | foto: Martin Zeman

Série JazzFestBrno on the Road zamíří stejně jako loni do Kyjova (30. 3.), Tišnova (26. 3.) a Miroslavi (18. 3.). Příznivcům jazzu a world music se v těchto městech představí dva kosmopolité s tureckými a srbskými kořeny, kteří se usadili ve Vídni. Houslista Efe Turumtay a akordeonista Nikola Zarić v programu Via zrcadlí nejen jejich putování po konkrétních místech naší planety, ale také hledání společných hudebních cest, jejichž pojítkem je neustálý pohyb. Koncert přinese zábavnou hudební konverzaci muzikantů s etnickými kořeny a virtuozitou klasicky školených hráčů. Posluchače čeká mix rytmů a zvuků orientu a Balkánu přenesený do světa tanga, jazzu nebo klasické hudby. „Filozofií našeho festivalu je přinášet především nové, neokoukané věci. Chceme i mimobrněnským hudebním fanouškům představovat špičkový jazz a využít sílu naší značky k tomu, abychom je přiměli jít i na interprety, které třeba dopředu neznají,“ říká Spilka, kterého těší, že i loňské koncerty této série v podání jihoafrické zpěvačky Melanie Scholtz a amerického klávesisty Briana Charetta se setkaly s pozitivním ohlasem.

Den workshopů JazzFestBrno dětem se uskuteční 16. května v SVČ Lužánky. Hlavní motto celé akce zní: „Hrajeme hudbu bez not.“ Jejím cílem je vytvořit dětem prostor pro imitaci, improvizaci a rozvoj jejich fantazie. Festival tak chce přispět k rozvoji alternativních forem výuky, které stojí v opozici k tradičnímu pojetí hudební výchovy na řadě základních a středních škol. Akce je určena pro děti ve věku od jednoho a půl roku do patnácti let. I letos se jednoho z workshopů ujme multiinstrumentalista Jiří Slavík, nově se v roli lektorky představí trumpetistka Štěpánka Balcarová. Bubeník Daniel Šoltis bude oproti loňsku pracovat jak s menšími dětmi, kterým ukáže, co je to vlastně rytmus, tak s většími, které si budou moct na vlastní kůži vyzkoušet, co vše obnáší být bubeníkem. Pro nejmenší účastníky si workshop Malý muzikant připravila Zuzana Pohlová. Kouzla beatboxu odhalí umělecké duo Saysomething.cz a součástí programu bude i divadelní představení.