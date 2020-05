JazzFestBrno 2020 zahájí v září Avishai Cohen, osmdesátiny oslaví big band Gustava Broma, nový termín hlásí i Pat Metheny, Lizz Wright a další

Už na podzim příznivce jazzu potěší také britská saxofonistka Nubya Garcia a americký varhaník Delvon Lamarr. Ti měli původně na jaře vystoupit ve stejný večer, ale nakonec se festivalovému publiku představí ve dvou různých termínech. Delvon Lamarr zahraje se svým triem 13. listopadu v Sono Centru, zatímco Nubya Garcia zavítá 28. října do Divadla Husa na provázku. „Vstupenky na původní dvojkoncert platí na oba večery. Stejně tak i nově zakoupené vstupenky na koncert Delvona Lamarra budou majitele opravňovat ke vstupu na koncert Nubyi Garcii. Pro její koncert navíc připravíme sál na stání, což divákům přinese ještě intenzivnější klubový zážitek,“ říká výkonný ředitel festivalu Vlastimil Trllo.

Mezi další nově zveřejněné termíny pro letošní rok patří dvojkoncert tureckého kytaristy Cenka Erdoğana a norského trumpetisty Mathiase Eicka, kteří zahrají 4. října v Divadle Husa na provázku, a dvojkoncert tria Szabo/Turcerová/Maceček a uskupení Points Septet 14. října v Alterně. V součtu s již dříve zveřejněnými koncerty tak JazzFestBrno nabídne na podzim celkem 10 hudebních večerů.

O něco déle si fanoušci budou muset počkat na další dvě velké hvězdy jazzové scény. Andělský hlas Lizz Wright rozezní Janáčkovo divadlo 15. března příštího roku. Zpěvačka kombinující gospel, folk, jazz, pop i blues nevystoupí vzhledem ke změně termínu s původně avizovanou brněnskou filharmonií, ale se svojí vlastní kapelou. Zlatým hřebem neplánovaně prodlouženého 19. ročníku festivalu zůstává koncert dvacetinásobného držitele Grammy, kytaristy Pata Methenyho, který se nově uskuteční 30. května příštího roku. „Realizace koncertů v těchto náhradních termínech bude samozřejmě rovněž závislá na aktuálních vládních opatřeních u nás i v zahraničí. O náhradních termínech zbývajících koncertů dále jednáme,“ dodává Spilka. Vstupenky na všechny koncerty, které již mají náhradní termíny, jsou v prodeji v síti GoOut a na festivalovém webu jazzfestbrno.cz.

JAZZFESTBRNO 2020

Začátky koncertů vždy v 19:30



13/09/2020 Bobycentrum

Avishai Cohen Trio Gently Disturbed (IL/US)

27/09/2020 Sono Centrum

Erik Truffaz Quartet (FR/CH)

04/10/2020 CED – Divadlo Husa na provázku

Erdoğan Turumtay Liška Dés (CZ/TR/HU)

MATHIAS EICK QUINTET (NO)

05/10/2020 Kabinet Múz

Tension

Skalpel (PL)

Jaromír Honzák DJ Set (CZ)

14/10/2020 CED – Divadlo Husa na provázku, sklepní scéna

SzabÓ/Turcerová/Maceček (SK/CZ)

Points Septet (CZ)

15/10/2020 Alterna

Sketchbook Quartet (AT)

E Converso (CZ)

21/10/2020 Sono Centrum

ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA BROMA 80 FEAT. DAN BÁRTA (CZ)

24/10/2020 CED – Divadlo Husa na provázku

Nikol Bóková Trio (CZ)

Camille Bertault (FR/LB)

28/10/2020 CED – Divadlo Husa na provázku

NUBYA GARCIA (UK) – pro stávající i nové majitele vstupenek na koncert Delvona Lamarra



13/11/2020 Sono Centrum

DELVON LAMARR ORGAN TRIO (US)



15/03/2021 Janáčkovo divadlo

Lizz Wright (US)

30/05/2021 Sono Centrum

Pat Metheny Side-Eye (US)

-----------------------------

15/03/2020 Sono Centrum – NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

Joshua Redman Quartet (US)



24/03/2020 Sono Centrum – NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

Chris Potter Trio feat. Bill Frisell (US)



29/03/2020 Cabaret des Péchés – NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

Libor Šmoldas NYC Trio feat. Adam Nussbaum & Jay Anderson (CZ/US)

Karel Růžička Quartet feat. Clarence Penn, Piotr Wyleżoł & tomáš baroš (CZ/US/PL)

31/03/2020 Besední dům – NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

Jason Moran solo (US)



16/04/2020 CED – Divadlo Husa na provázku – NOVÝ TERMÍN V JEDNÁNÍ

FRANTIŠEK UHLÍŘ 70 (CZ/IT/UK)

TRIO MUH Magris/Uhlíř/Helešic TRIO

František Uhlíř – Story From My Life – Music For Septet