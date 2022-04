JazzFestBrno : Kapela Snarky Puppy míří do Česka

„Kapela Snarky Puppy se už přes deset let výraznou měrou podílí na tom, jak se jazz mění a rozvíjí. V hledáčku naší umělecké rady je i proto už delší dobu a máme velkou radost, že se konečně dočkáme jejich pražské premiéry,“ těší se na koncert ve velkém sálu Lucerny ředitel festivalu Struny podzimu Marek Vrabec. I v Brně si početný ansámbl odbude svoji premiéru. Koncert v moravské metropoli hostí Sono Centrum. „Snarky Puppy spoluvytváří trendy instrumentální hudby. Stále přicházejí s inovativními nápady, které zvyšují jejich atraktivitu. Jejich vystoupení oslovují široké spektrum posluchačů od rockových a R&B až po fanoušky world music, a i proto se koncert uskuteční na stání,“ říká umělecký ředitel JazzFestu Brno Vilém Spilka. Vstupenky na koncerty jsou k dispozici už nyní na webech strunypodzimu.cz a jazzfestbrno.cz.

Příběh kapely Snarky Puppy začal v texaském městě Denton. Město je to sice poměrně malé rozlohou, pro hudbu však velké významem. Od roku 1947 tam totiž funguje historicky první vysokoškolská jazzová katedra. Jejím absolventem je i basista Michael League, který Snarky Puppy založil jako desetičlennou sestavu pro účely školního projektu. Poté, co si kapela odkroutila premiéru v J&J Pizza na náměstí a tovaryšské povinnosti na dalších, často obskurních místech v Dentonu, se kapelník rozhodl nízkonákladově nahrát debutové album The Only Constant a zrealizovat turné po malých klubech a studentských party na trajektorii mezi Texasem a Leagueovou rodnou Virginií. Podobně vypadala i celá první dekáda fungování kapely – opakovaně křižovali Státy a hráli v jakékoliv díře, kde si pořadatel troufnul risknout jejich angažmá. Kapelník a pár jeho souputníků se mezitím přestěhovali do nedalekého Dallasu, aby získali ostruhy na tamní gospelové a R&B scéně. To se jim záhy podařilo a zároveň zaujali tamní ostřílené muzikanty, které mezi sebe nalákali jako hostující členy kapely. Tak se do rodiny Snarky Puppy dostali Bobby Sparks, Mark Lettieri, Bernard Wright nebo Shaun Martin.

Zlomovým bodem se ukázalo album z roku 2010 s názvem Tell Your Friends. Při natáčení využila kapela nejen síly živého vystoupení před diváky, ale za pačesy chytila i propagaci. Session byla zaznamenána i na video a pomocí kanálu YouTube a sociálních sítí se dostala konečně k širšímu okruhu posluchačů. Další výrazný postup na žebříku popularity přišel v roce 2013, kdy si Snarky Puppy i zásluhou spolupráce se zpěvačkou Lalah Hathaway vysloužili první cenu Grammy za nejlepší výkon v kategorii R&B. Grammy získali i za alba Sylva a Culcha Vulcha. Stejné pocty se dostalo i doposud poslední desce, natočené živě v Royal Albert Hall a vydané na prahu globální pandemie na jaře roku 2020. Rok 2022 v kalendáři Snarky Puppy svítí jako období návratu na koncertní podia i vydání zbrusu nového, už čtrnáctého alba Empire Central. V rámci turné konečně zavítají také do Prahy a Brna. „Jednotliví hráči a osobnosti na pódiu neustále posouvají naše skladby novými směry, což je pro mě hlavní kouzlo turné. Rád vidím, jak písně rostou,“ uzavírá kapelník Snarky Puppy Michael League.