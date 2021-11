K účastníkům Koncertu pro budoucnost promluvil hologram Václava Havla

Autoři projektu prostřednictvím hologramového Havla připomněli jeho slavnou myšlenku o tom, že "pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí". "Mám radost, že ta věta pořád někoho dráždí," sdělil hologram.

Na koncertu, který začal dnes odpoledne, se sešly tisíce lidí. Moderátoři programu Linda Bartošová a Jindřich Šídlo v úvodním proslovu vyzvali přítomné, aby dodržovali rozestupy a měli roušku. Většina z přítomných však zůstala s nezakrytým obličejem. "Přijali jsme celou řadu opatření, je tady velký prostor na čerstvém vzduchu, máme obrazovky, aby se návštěvníci mohli rozprostřít po ploše náměstí a máme pořadatelskou službu, která má spolu s moderátory za úkol apelovat na veřejnost," řekl ČTK mluvčí pořadatelů Jan Gregar z organizace Nerudný fest.

Hudební program zahájila kladenská kapela Zrní. Po ní se na pódiu střídali hudebníci s mluvčími různých organizací a hnutí. K nebezpečí klimatických změn se například vyjádřili zástupci hnutí Black Friday. Vystoupili rovněž Mikuláš Kroupa a Barbora Trojak, zástupci spojených neziskových organizací, které se snaží ukázat pozitivní tvář neziskového sektoru. "Neziskovky tvoří páteř naší občanské společnosti, a proto je potřeba, aby jim veřejnost důvěřovala a podporovala je," stojí v prohlášení kampaně Takoví jsme.

Někteří vystupující, jako například skupina Už jsme doma, také poukazovali na pronásledování politických odpůrců vlády v Bělorusku. Mluvčí pořadatelů Gregar uvedl, že akce není spojena s žádným současným politickým hnutím či stranou, její charakter je nadstranický.

"Koncert pro budoucnost se vždycky snažíme pojmout nadstranicky, i když je to svátek 17. listopadu, tedy politický svátek. Na druhou stranu je to svátek všech občanů a my bychom chtěli, aby ten den byl spíše momentem spojení. Proto od začátků festivalu vítáme občany různých politických názorů," uvedl.

Vrcholem první poloviny pětihodinového hudebního programu bylo vystoupení Glena Hansarda, zpěváka a kytaristy irské skupiny The Frames. Do svého téměř půlhodinového koncertu zařadil i píseň Falling Slowly z filmu Once oceněnou Oscarem za nejlepší filmovou píseň roku 2007. Skladbu Hansard věnoval české zpěvačce a klavíristce Markétě Irglové, se kterou ji před časem nazpíval. Velký aplaus pak sklidil za píseň Havlíčku, Havle, kterou si pro dnešní večer vybral z repertoáru písničkáře Jaroslava Hutky.