Kdo letos vystoupí na Colours of Ostrava? Zveřejněna další zvučná jména

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do industriálního areálu Dolních Vítkovic na festival Colours of Ostrava, který se koná od 15. do 18. července, dorazí americká rocková skupina The Killers. K dalším nově potvrzeným jménům 19. ročníku patří osobnost současné elektronické hudby Martin Garrix nebo japonská jazzová klavíristka Hiromi. Mezi prvními oznámenými hosty fóra Meltingpot jsou odborníci na Čínu, autor světového bestselleru Dalajlamova kočka David Michie a spisovatel Robert Fulghum.