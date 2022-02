Korben Dallas vydává nové album. Pokřtí jej o měsíc později v pražském Jazz Docku

Na album poutá nový singl a videoklip k písni Zapadáme, která představuje úplný protiklad k prvnímu singlu Pekne zomrieť. „Konečně máme pořádnou taneční písničku,” zdůrazňuje Juraj Benetin, podle nějž si při nahrávání dali za cíl, aby s ní roztancovali hudební klub ve tři ráno. Výrobu videoklipu vzala kapela do vlastních rukou - v hlavní a jediné roli se v bláznivém tanečním videu představuje bubeník Igor „Ozo“ Guttler. „Tahle písnička vás donutí se hýbat. Vzal jsem mobil, s manželkou Monikou jsme cestovali po Slovensku, a nechali dění volný průběh,” vysvětluje. O ženský zpěv se postarala Helena Šabová, se kterou Korben Dallas spolupracují od alba Bazén.

Korben Dallas - Zapadáme (3:23) | zdroj: YouTube



Název desky vznikl díky zajímavé souvislosti. Všechny tři současné členy kapely, tři hostující zpěvačky a producenta spojuje to, že se jejich matky narodily ve znamení Ryb. A že tedy všichni jsou děti Ryb. „Nikdo z nás není velkým fanouškem horoskopů, ale i z čistě statistického pohledu jde o zajímavý úkaz. Je to náhoda? Je v tom zákonitost? To jsou některé otázky, o kterých je celé album,” zamýšlí se Benetin. A přidává další zajímavý fakt, že krátce po dokončení alba se rozhodl si dát dlouhodobou přestávku od kapely kytarista Ľuboslav Petruška, který jako jediný matku narozenou ve znamení Ryb nemá.

Tak jako celou hudební scénu, tak i vznik nové desky Deti rýb ovlivnila koronavirová pandemie. „Začátkem roku 2020 jsme plánovali společné turné s Anetou Langerovou, které se ale kvůli pandemii nikdy neuskutečnilo. Když se ukázalo, že se ke koncertům jen tak nevrátíme, pustili jsme se do přípravy nového alba. Deti rýb tak celé vznikly v průběhu pandemie,” říká Ozo Guttler.

„Při tvorbě se obvykle snažíme o co největší pestrost. Aby se lišily jednotlivé písničky na jedné desce a i desky od sebe,” uvádí Guttler. Proto po předchozí intenzivní spolupráci s producentem Eddiem Stevensem (album Bazén) a Anetou Langerovou a Dorotou Barovou (EP Konečně) se přípravy alba ujal Tomáš Sloboda, který měl jiný přístup a dal co nejvíce vyniknout samotné kapele. Přísná koronavirová opatření se ale odrazila i na způsobu vzniku nahrávky: „Mnohem více jsme pracovali individuálně, nemohli jsme společně ladit výsledný tvar písniček. Což sice celý proces komplikovalo, ale mělo to dva pozitivní důsledky - každý z nás musel více převzít odpovědnost za to, čím chce přispět, a zároveň měl více času. Důležité je, že výsledek je absolutně kompaktní, žádný odstup či nedostatek interakce na něm není cítit.”

Koronavirus se ale v textech prvoplánově nijak neobjevuje. „V naší tvorbě klademe důraz na osobní výpovědi, neřešíme společenské nebo politické otázky. Ne že by nás nezajímaly, naopak, věnujeme se jim v našich občanských životech. Náš postoj se ani nyní nezměnil. Je však jasné, že před pandemií neumí nikdo utéct. Když tedy zpíváme, že bychom chtěli pěkně umřít, určitě se v tom dá najít také ozvěna pandemie, i když písničku přímo neinspirovala,” uvádí Fila.

Plánované album i současný optimismus ohledně dalšího průběhu pandemie se projevuje i na zájmu o koncerty. „V posledních týdnech se nám začíná hezky plnit letní koncertní kalendář. Těšíme se, že se díky tomu dostane naše nová hudba k divákům. Jako klubová kapela čekáme na okamžik, kdy bude možné zorganizovat klasické turné. S trochou štěstí by se to mohlo podařit na jaře. Ale čekali jsme tak dlouho, že případně vydržíme až do podzimu,” doplňuje Fila.

Pražský křest 17. března v Jazz Docku obstará David Koller. „S Davidem nás pojí dlouhodobé vazby. V roce 2016 jsme předskakovali Lucii na jejich stadiónovém turné, zapojili jsme se do projektu David Koller & Friends, měli jsme společné koncerty například v Londýně a v synagoze v Liptovském Mikuláši. Vlastně se divím, že se to nestalo již dříve,” vysvětluje volbu kmotra desky Guttler.

A na co se při koncertech mohou těšit fanoušci? „Odchod Ľuba Petrušku a vydání nového alba nás přinutilo nanovo promyslet celý program. Na jedné straně chceme dát větší prostor novým písničkám, přičemž v minulosti jsme i po vydání nové desky setlist měnili jen opatrně. Druhou věcí je, že jsme se rozhodli najít nový zvuk a rozšířit zvukovou paletu. Takže i některé starší věci zazní v nových aranžmá, na pódiu se objeví nové nástroje. Chceme fanoušky překvapit, jsme zvědaví na jejich názor. V každém případě prochází naše kapela hlubším přerodem než jen vydáním nového alba,” uzavírá Juraj Benetin.