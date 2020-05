Koronavirus zlikvidoval obří taneční párty. DJ Black Coffee zvažuje, co dál

Jako většina umělců, i tento 44letý muzikant je závislý na příjmech z živých vystoupení, protože digitální éra zlikvidovala zisky plynoucí z prodeje nahrávek. V době karanténních opatření a uzavřených hranic ale peněžní zdroje vyschly.

zdroj: YouTube

"Bez ohledu na to, jaké příjmy jste měli předtím, se dostanete do bodu, kdy nevyděláváte nic. Všechny nás to postihne," řekl Black Coffee, jehož skutečné jméno je Nkosinathi Innocent Maphumulo, agentuře Reuters v pátečním videorozhovoru.

"Jsme zvyklí hrát pro davy, ale ty jsou teď zakázané. Tisíc lidí v sále znamená dobrý obchod. Když ale řeknete 80 lidí v místnosti - pro ty nikdo párty neudělá," dodal.

Jako ostatní umělci se nyní zaměřil na virtuální koncerty, na které se mohou fanoušci dívat prostřednictvím internetu ve svých obývacích pokojích. S jejich pomocí získává peníze pro charity, které se v Jihoafrické republice snaží zmírnit následky koronaviru.

Přísná karanténní opatření v zemi způsobila, že milióny lidí naléhavě potřebují jídlo. JAR zatím zaznamenala téměř 13.000 případů nákazy a 238 lidí s nemocí covid-19 zemřelo.

Poslední virtuální charitativní vystoupení uspořádá Black Coffee dnes - a pak se bude snažit vymyslet, jak by mohl vydělávat peníze online. Nebude to ale snadné. Posluchači už jsou zvyklí, že na streamingových službách je muzika dostupná téměř zadarmo.

"I když dosáhnete pěti miliónu zhlédnutí na YouTube, šek, který za to dostanete, je výsměch," dodal Black Coffee. "Peníze jsou v živých vystoupeních."

Tento muzikant mísí klasický elektronický house s jazzem a někdy také s tradičním jihoafrickým folklórem, aby vzdal poctu svým kořenům z provincie Východní Kapsko. Jeho velký průlom přišel v roce 2010, kdy se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů nejdelším vystoupením DJ na světě, během nějž nepřetržitě roztáčel desky 60 hodin. To je hodně velký výkon na muže, který nemůže používat levou ruku po zranění, které utrpěl při automobilové nehodě v roce 1990, kdy naboural během oslav propuštění Nelsona Mandely z vězení.