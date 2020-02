Malér při stěhování. Virtuoska Hewittová přišla o klavír nesmírné ceny

Hewittová o své ztrátě informovala na facebooku až s desetidenním odstupem, protože se z ní potřebovala vzpamatovat. "Byl to pro mne takový šok, že jsem o tom nebyla schopná hned informovat. Zbožňovala jsem to piano. Byl to můj nejlepší přítel, nejlepší společník. Měla jsem ho ráda při natáčení, dával mi možnost hrát tak, jak jsme chtěla. A už není," napsala Hewittová, která patří k předním interpretkám klasické klavírní tvorby.

Yes, it's true. At least nobody was hurt. A very unfortunate accident. I did so love my @Fazioli_Pianos that was resident in my home in Italy, and on which I made almost all my CD recordings for the past 17 years. Pianos are friends. https://t.co/yMvVgfgDc1