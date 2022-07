Mejdan Na Výstavišti s Police Symphony Orchestra rozpumpuje krev v žilách

Ojedinělá show symfonického orchestru, který standardně čítá více než šedesát talentovaných mladých hudebníků, přinese populární a další známé skladby v jejich vlastním podání. Tohle uskupení využívá sílu symfonického zvuku nejen prostřednictvím filmové hudby, ale dokáže svůj elán přenést i do tanečních a rockových vypalovaček, co nechybí na žádném správném letním mejdanu. A nejinak tomu bude na pražském Výstavišti, kde to nejlepší ze svého zejména večírkového repertoáru opře o stálé, ale i hostující pěvce a své hudební hosty. Bacha ani Mozarta nečekejte, co vás ale nemine, je protančený večer se stočlenným uskupením na jednom pódiu, co vás nenechá sedět! Zkrátka tenhle večer k vám nezasednou symfonici ve fracích!

Mejdan, co vás nenechá sedět

Speciálními hosty, které orchestr doprovodí, jsou Barbora Poláková, Jan Maxián nebo Jakub Tengler a Michal Šupák z Noisy Pots, kteří svůj styl sami nazývají jako DIY kitchen electro. Neotřelý zvuk tvoří za použití hrnců, kýblů a dalších "bicích nástrojů" z kuchyně či garáže v kombinaci s elektronikou, synthy a vokály. Mezi dalšími se představí hudební seskupení Brass Avenue – dechový showband, který svými covery roztančí opravdu každého.

Celý koncert budou doprovázet vodní trysky a speciální osvětlení fontány. Chybět nebudou světelné efekty stejně jako unikátní zvuk hudebních nástrojů ve venkovním amfiteátru. V jeden večer dojde ke spojení symfonického aranžmá ze světa filmové, populární, rockové i swingové hudby.