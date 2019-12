Nejpopulárnější vánoční píseň v Británii? Vítězný hit vzbuzuje kontroverze

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejpopulárnější vánoční písní v Británii je více než 30 let starý hit Fairytale of New York od irské skupiny The Pogues. Vyplývá to z výsledků průzkumu britské asociace autorů hudebních děl PRS for Music. Text písně přitom vzbuzuje kontroverze, protože obsahuje vulgarismy.