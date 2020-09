Pandemie likviduje kluby či divadla. Kulturní instituce po celém světě se rozsvítí červeně

"Všichni fanoušci, současní i bývalí spolupracovníci a přátelé jsou zváni, aby přišli podpořit toto legendární místo, kde se psala historie české klubové scény," stojí na webu klubu Roxy.

"Kulturní sektor potřebuje v současné krizi způsobené koronavirem okamžitou podporu vlády. Té se ale v mnoha zemích světa nedostává, což přispělo ke vzniku mezinárodního hnutí #WeMakeEvents," upozorňuje klub na globální iniciativu. Ta chce upozornit na to, že statisíce lidí po celém světě, kteří pracují v kreativním průmyslu, ve filmu či hudbě a většinou nejsou zaměstnanci, postrádají v současné krizi podporu svých vlád.

Join us on Wednesday for the #WeMakeEvents campaign for a global day of action



The aim is to raise awareness for the events industry. Across the globe venues will be lighting up red in support for #WeMakeEvents



Click below for more info 👇https://t.co/TeFLwHeGzu#WeMakeEvents pic.twitter.com/0zuPZkgWvQ