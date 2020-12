Před 40 lety Chapman zastřelil Lennona. Jeho hudba mě fascinuje, ničily jej drogy, říká Svátek

K luxusnímu bytovému komplexu The Dakota v New Yorku přijíždí limuzína. Záhy z ní vystoupí Yoko Ono, za kterou kráčí její slavný manžel John Lennon. Na kalendáři je 8. prosince 1980, hodiny ukazují 22:48 hodin. Z podloubí náhle vystoupí Mark David Chapman a po zakladateli jedné z nejslavnějších skupin planety The Beatles vypálí z revolveru ráže 38 pět ran. Jedna mine cíl, další už bohužel fenomenálního skladatele a hudebníka zasáhne. Ve 23:15 minut skoná a svět je v šoku. Dodnes se z něj jeho příznivci nevzpamatovali. „Lennon kromě své vynikající muziky oslovoval lidi svými politickými myšlenkami. Jeho postoje jsou i pro dnešní generaci populární. V rámci své tvorby překročil svou hudbou hranici mezi ní a svými posluchači k další dimenzi,“ praví předseda celorepublikového klubu The Beatles Jiří Svátek, podle něhož Lennon významným způsobem ovlivnil vývoj rockové hudby 20. století.

Během svého života rodák z Liverpoolu mnohé dráždil. A jeho postoje hlavně zesílily poté co, se 9. listopadu 1966 seznámil s extravagantní japonskou umělkyní Yoko Ono. Byl politickým aktivistou, který vystupoval proti válce ve Vietnamu. Na protest proti válečnému premiérovi Winstonu Churchillovi si změnil své druhé jméno a od 22. dubna 1969 vystupoval jako John Ono Lennon. Se svou ženou proslul postelovými mírovými happeningy. Malíř, spisovatel i herec šokoval i svým prohlášením z března 1966, kdy řekl, že Beatles jsou slavnější než Ježíš. „Jeho prohlášení v USA mělo za následek, že lidé pak pálili desky Beatles,“ tvrdí bývalý zvukař, profesionální D.J.,rozhlasový moderátor a předseda Celorepublikového fanklubu The Beatles.

Moderátor, který na ČRo osmnáct let uváděl svůj autorský pořad Beatlmánie, v rozhovoru pro EuroZprávy.cz nenabízí černobílý pohled, podle něhož Yoko zapříčinila rozpad The Beatles. „Byla jen malou mozaikou v celém obrazu věcí,“ soudí DJ, pro něhož osobní setkání s Yoko Ono bylo silným zážitkem. Spoluzakladatel Radia Golem, který má ve svém průhonickém domě malé muzeum Beatles, připomíná, že Karel Gott, který Brouky velice uznával, se snažil v roce 1971 pozvat Johna Lennona do tehdejšího Československa, aby zde vystoupil na charitativním koncertu a podpořil vesničky SOS. „Soudruzi to však nepovolili a Lennon to nedokázal pochopit.“

Jiří Svátek | foto: archiv Jiřího Svátka

Muž, jehož hlas se linul z rozhlasových stanic Golem, Kiss, libereckého Radia K a Českého rozhlasu, souhlasí s Yoko Ono, aby vrah Chapman nebyl propuštěn z doživotního vězení. „Na odporném činu by po propuštění začal vydělávat.“ Autor skladeb, jako byla Imagine, Help!, Give Peace a Chance, či Strawberry Fields Forever, který v roce 1971 přesídlil trvale do USA, hojně užíval heroin, kokain i marihuanu a navíc pil. Expert na Beatles soudí, že pokud by jej Chapman nezastřelil, mohla být závislost jeho životním problém, ale také mohl dát vše do pořádku. „V době jeho vraždy neprožíval zrovna šťastné období. Kdyby závislost překonal a vrátili by se k sobě s McCartneym, pak věřím, že by dokázali složit další nádherné věci.“

BEATLES JSOU SLAVNĚJŠÍ NEŽ JEŽÍŠ A V USA PÁLILI DESKY

Pane Svátku, dnes je to přesně 40 let, kdy Mark David Chapman zastřelil Johna Lennona, zakladatele legendární skupiny The Beatles. Co se vám každý rok 8. prosince při hudebníkově výročí vybaví, pohltí vás smutek anebo si v domě pouštíte jeho skladby a vychutnáváte si Lennonovo umění?

Pokud budu úplně upřímný, tak ze dvou variant, které jste zmínil, nedělám ani jednu věc. Ale už několik týdnů před Lennonovým výročím mám plnou hlavu organizačních a programových starostí s blížící se největší akcí našeho fanklubu, kterou každoročně pořádáme s názvem „Celorepublikové setkání Beatlemaniaků“. Tuto velkou kulturní akci realizujeme, jako pietní vzpomínku a poctu Johnu Lennonovi v blízkém datu jeho tragického skonu. Všechno zajišťuji a řídím zcela sám a ještě celý večer moderuji. Příprava je dost náročná, protože se jedná o největší naší akci za celý rok a všichni se na ni moc těší. Je to ale stres, protože trnete hrůzou, aby vám všichni objednaní hudebníci přijeli a někdo z nich neonemocněl. Také musím počítat s tím, že když datum vyjde na pracovní den, tak musím vše vyjednat na nejbližší víkend. Samozřejmě, že mě v den tragédie přepadne vždy nostalgie na Johna. Ale já chmury řeším tak, že se vždy seberu a vyrazím na Malou Stranu k Lennonově zdi. U ní zapálím svíčku, tiše na něj vzpomenu a zážitky od zdi pak napíši na náš klubový web www.beatlemania.cz, nebo do dalšího čísla našeho fanzinu. A pokud jsem 8. prosince byl v práci a vysílal na nějaké rozhlasové stanici, tak do éteru vždy letěla minimálně jedna skladba od Johna. Hrát jej budu i letos na ČRo – Středočeský Region v mém pořadu „Zlaté hity“ (19:30 hod), který píši a moderuji. Fanoušci si mohou být jisti, že na Johna nezapomenu. Jeho hudbu stejně, jako hudbu kompletní skupiny stále miluji.

Letos se kvůli koronavirové pandemii bohužel tradiční vzpomínkový večírek neuskuteční. Můžete prozradit, jak jste rodáka z Liverpoolu chtěli uctít při jeho smutném čtyřicetiletém odchodu ze světa?

Letos jsme kromě koncertu beatle-revivalových skupin, jako programový vrchol chystali překvapení v podobě jakési inscenované spiritistické seance, kdybychom vyvolali „ducha Johna Lennona“, aby přišel na chvilku mezi nás, jeho největší fandy. Tím duchem by nebyl posléze nikdo jiný, než jeho muzikantský 90% dvojník z košické, skupiny The Backwards, Dalibor Štroncer, který by nám na legendární bílý klavír určitě slavnou „Imagine“ zahrál a zazpíval. Bohužel, jak už jste zmínil, letos virus setkání zrušil. Poprvé po dvaceti letech se nesejdeme. Dříve jsme vzpomínali v KD Opatov, než se ho podařilo politikům úspěšně zničit a následně jsme se přesunuli do KD Labuť v Říčanech u Prahy, kde konáme tyto akce do dnes. Zrušení akce je pro nás velkou ekonomickou ranou, neboť veškerý zisk z této akce, po zaplacení honorářů a režie směřoval pouze na financování našeho klubového časopisu „Beatlemánie“. Mám tedy dost velké starosti, jak příští rok budeme fungovat. Ale určitě nezanikneme, věřím našim členům, kteří mají náš fanzin v trvalé oblibě a určitě by jim chyběl.

Jak se stalo, že jste se od mládí zamiloval do The Beatles a zasvětil jim nejen soukromí, ale i profesionální život?

Láska se zrodila na Štědrý den roku 1963. Víte, já jsem už před tím hrál na kytaru, která mně pomáhala překlenout smutné období, protože moji rodiče se rozvedli. Tatínek mému koníčku příliš nepřál, chtěl, abych se věnoval něčemu pořádnému, ale maminka mně fandila. A tak když přišel Ježíšek, našel jsem pod stromečkem magnetofon Sonet Duo a na něm byla položena páska a ta byla plná jen nahrávek skupiny The Beatles. Poslouchal jsem ji až do zbláznění, protože jejich hudba mě učarovala. Až později jsem si položil otázku, kde vůbec maminka za hluboké totality Brouky sehnala. Bohužel už mně na to neodpoví. Ale já jsem desky Beatles sháněl zpočátku na burzách, ale protože jsem chtěl, aby nebyly poškozené, tak jsem většinou hledal dodavatelský kanál ze zahraničí.

O Lennonovi se dá na internetu i v knihách dohledat obrovské množství informací. Kdybyste jej měl ale charakterizovat jako předseda celorepublikového klubu The Beatles, co byste o něm řekl, čím vás fascinoval?

Názory na Johna jsou různé. A musím zmínit, že fanoušci The Beatles se vždy dělili na dvě velké skupiny, a to příznivce Johna Lennona a Paula McCartneyho. Zbytek se věnoval Georgu Harrisonovi a Ringu Starrovi. Ale největší skupinu vždy tvořili „lennonovci“. Stáli za ním. Bylo to, anebo stále je to dané tím, že Lennon oproti ostatním členům skupiny oslovoval kromě hudby i politickými myšlenkami, které přijímal celý svět. Jeho myšlenky jsou i pro dnešní generaci nesmírně populární. Pokud bychom se v historii ohlédli, tak bychom v ní našli spoustu věcí, které se hodí i na současnost.

Kterou konkrétní myšlenku máte například na mysli?

Když třeba začínal jako avantgardní levičák, a on jím opravdu byl, tak přemýšlel o revoluci. Napsal i skladbu, která jmenovala Revolution, ale pozor, ony skladby jsou dvě a každá z nich je jiná. A je to dané tím, že jeho přemýšlení o revoluci vzhledem k jeho myšlenkovému vývoji, se posunulo. John totiž zjistil, že revoluce, leč za dobré věci konané, nikdy nejsou pro lidstvo tak užitečné a účinné jako to, kdyby lidstvo změnilo místo revolucí své myšlení. To byly základní myšlenky jeho písniček o politice. Přál si, aby lidé změnili své uvažování uvnitř svých hlav. Příčilo se mu, aby někdo sestavil nějaký spolek či skupinu, která by bojovala proti té druhé.

Neměl někdy on anebo jeho okolí indicie, že by se mu mohlo něco tragického stát? Přece jenom byl politickým aktivistou a v roce 1966 šokoval, když v rozhovoru pro deník London Evering Standard, který vyšel 4. března řekl, že Beatles jsou slavnější než Ježíš, za což se později musel v Chicagu omluvit.

V Británii jeho slova prošla bez senzace, ale skandál nastal, až když text převzali Američané a otiskl jej teenagerský magazín Datebook. Amerika byla tehdy nesmírně konzervativní, prudérní a věřící. V naší ateistické společnosti by se nad tím nikdo nepozastavil, ale třeba v katolickém Polsku by i dnes takové vyjádření vyvolalo nesouhlas a poprask. Ale všichni rozumní lidé ví, že tak, jak poznámku řekl, tak nebyla míněna vážně. Myšlenku vyřkl jen v souvislosti se srovnáním popularity na světě. Tehdy totiž anglickou skupinu na planetě znal snad každý. Bohužel v USA to pochopili jinak, což mělo za následek, že lidé pak pálili desky Beatles. Silně věřící Američané pořádali na Lennona doslova hon na čarodějnice. Myslím, že obdobná reakce mohla vzniknout jen v zemi, kde se zrodil kukluxklan. Křestané jsou ale na tyto výroky citliví. Vatikán mu ale po více jak čtyřiceti letech jeho srovnání odpustil.

MĚL RÁD IRONII, ALE NAD NIKOHO SE NEPOVYŠOVAL

Chapmanova manželka vypověděla, že se mu nelíbilo „Lennonovo kázání o míru a lásce“, i když měl přitom na kontě miliony dolarů, vlastnil jachty a vily a smál se lidem jako byl Chapman. Uvedla, že lidé typu Chapmana mu jeho řeči baštili a kupovali si jeho desky. Lze z Chapmanova postoje vydedukovat, že se dlouhodobě chystal na odporný čin?

Už samotné prohlášení jeho ženy je naprosto nesmyslné. Copak bohatství a popularita musí zákonitě změnit povahu a sociální cítění lidí? Ano, stává se to, ale určitě to není pravidlem, či nějak zákonité. Lennon miloval a ovládal ironii. Všichni z kapely včetně Johna byli až na Paula chudí kluci z Liverpoolu a moc dobře věděli, jak to vypadá „být dole“. Dělali si z toho legraci, většinou ale sami ze sebe, ale podle mého názoru ke zpychnutí a opovrhování chudšími v jejich hlavách nebylo místo, spíše naopak. Nelze se tedy na ně dívat jako na rozmařilé hošíky, kteří by byli závislí na dolarech. Lennon mohl některé konzervativní lidi dráždit svým ironickým, ostrým humorem. Lehce se tedy mohlo stát, že někde něco řekl, z čehož část společnosti mohla usoudit, že je něco více, když má peníze. Ale to si určitě nemyslel a jsem přesvědčený, že se nad nikoho nepovyšoval.

Zjistil jste, proč pozdější vrah nezaútočil na Lennona už kolem páté hodiny odpoledne, kdy se s manželkou Yoko Ono vydal do nahrávajícího studia Record Plant, aby společně přepracovali singl s názvem Walking on Thin Ice? Chapman mu podal svou desku Double Fantasy a Lennon se na ni podepsal. Hudebník se zeptal, zda je to vše a žadatel autogramu jen souhlasně přikývl a poté odjel. Je možné, že celých šest hodin Chapman u newyorského bytu The Dakota sbíral odvahu ke svému činu?

Nikde jsem na váš dotaz nenašel odpověď, protože ji nikdo nezná. Netuším, proč trvalo šest hodin, než Chapman zaútočil. Opravdu nedovedu říci, proč tam byla tak dlouhá prodleva. Osobně se domnívám, že v hlavě psychicky nemocného člověka se mohou odehrát věci, které si normálně zdravý člověk neumí vysvětlit. Je ale dobré připomenout, že tehdejší administrativa neměla Lennona příliš v lásce, to je známá věc. Proto myšlenka, že jeho vraždu mohl někdo zařídit zpovzdálí, byla velmi svádivá. Lennonovy problémy s drogami nebyly mnohým po chuti. Vše tedy nahrává k tomu, že by za jeho likvidací mohl opravdu někdo stát a měl na ni zájem. Myslím si však, že kdyby tomu tak bylo, pak by celé tajemství za čtyři dekády dávno prasklo a hlavně by časem asi všechno prozradil vrah Chapman sám. A tak se domnívám, že za smrtí Lennona nikdo nestojí a odporný čin spáchal nemocný člověk. Vrah jednal krátkodobě, zkratovitě.

Chapman při výslechu řekl, že se plně ztotožnil s knižní postavou Holdena Caulfieda ze Selingerova románu „Kdo chytá v žitě“. Hlavní hrdina totiž poukazoval na faleš v lidské společnosti. Lze jeho tvrzení věřit anebo si myslíte, že takovou verzi mu poradil advokát, aby vykazoval rysy psychicky nemocného?

Ocitáme se na tenkém ledě. Možné to je. Ale zase si nemyslím, že vzhledem k tomu, co Chapman udělal v rámci své inteligence by byl schopen něco cíleně kamuflovat. A tak se mně varianta nějakého předstírání moc nepozdává.

Před třiadvacátou hodinu (22:48), když manželé k domu The Dakota přijeli, začal pálit. První z kulek Lennona minula a zasáhla jedno z oken dakotské budovy. Dvě kulky však pronikly do plic, jedna mu roztříštila rameno a poslední proťala aortu. Lennon byl schopen udělat pouze pět kroků do recepce budovy, kde řekl: „Postřelili mě… někdo na mě vystřelil.“ Posléze ztratil vědomí. Jay Hastings, zaměstnanec recepce domu Dakota, Lennona přikryl svou uniformou, sundal mu brýle a přivolal policii. Chapman si jen sedl na obrubník a vrátnému Pedromovi, který mu vytrhl revolver, na otázku, jestli ví, co udělal, odpověděl: „Jo, zastřelil jsem Johna Lennona.“ Proč si myslíte, že z místa činu se ani nepokusil utéct?

Myslím si, že Chapman byl v té chvíli stoprocentně přesvědčený o správnosti svého činu. Naopak to dokládá, že byl psychicky nemocný. Necítil za střelbu na Lennona žádné provinění či odpovědnost. Nebyl si vědom, že by se dopustil závažného trestného činu. Vykazoval příznaky schizofrenie, když později tvrdil, že mu jeho druhé já řeklo, aby čin spáchal, i když toto tvrzení mohla být také jen chytrá rada právníka.

Jak dlouho trvalo, než policisté Steve Spiro a Peter Cullen přijeli k domu, a kdo mezitím pečoval o Lennona? Dávala mu jeho žena či zaměstnanci recepce první pomoc?

Záhy, protože hlídka se nacházela v době hlášení střelby na nedaleké křižovatce Broadwaye a 72. ulice. Kdo přesně mu dával první pomoc nedovedu konkretizovat, ale ve dvou pramenech se píše, že lidé jak z domu Dakota, tak i okolí, okamžitě k Lennonovi přispěchali a začali volat pomoc, telefonovali, aby přijela sanitka i policie. Jelikož v Dakotě vždy bydleli V.I.P. osobnosti, tak je velmi střežená a sledovaná. A tak je jasné, že pokud se u ní ozve střelba, tak vzbudí okamžitě rozruch. Navíc už tehdy měli tamní obyvatelé k dispozici vrátného domu a jakousi ochranku objektu. Jmenovitě, kdo dával Lennonovi první pomoc, si nevybavuji. Zásadně neříkám věci, o nichž si nejsem jistý.

Věděli ochránci pořádku hned, co se stalo a jak poté jednali s Chapmanem?

Od vrátného Pedroma byli okamžitě informováni, co se odehrálo. K Chapmanovi se chovali přesně tak, jako když člověk spáchá trestný čin. Okamžitě zakročili. Na zemi viděli ležet postřeleného Lennona, a tak jim bylo jasné, že situace je vážná. John v té době ještě fyzicky žil, ale nebyl schopen žádné komunikace.

DNES BY NADĚJE NA ZÁCHRANU JEHO ŽIVOTA BYLA VĚTŠÍ

Údajně ale na chvíli promluvil, když jej další hlídka ve složení Bill Gamble a James Moran odvážela vozem do nemocnice St. Luke's-Roosevelt Hospital Center. Moran se totiž slavného muzikanta zeptal: Vy jste John Lennon a on jen tiše odpověděl, že ano, a vzápětí opět upadl do bezvědomí, z něhož se už neprobudil. Překvapilo mě, že Lennona neodvážela záchranka, ale odvezl jej služební policejní vůz. Jak je to možné? Policistova otázka, zda je Lennon, svědčí o tom, že jej ihned poznali, a proto okamžitě zřejmě jednali.

Vysvětluji si to tak, že policie byla prostě rychlejší než sanitka, a proto jej hned naložili a jeli do nemocnice. A že ho neodvezla záchranná služba, ale policie, zapříčinilo, že to byl Lennon, kterého všichni okamžitě poznali, a proto se alternativa s přednějším odvozem nabízí, v čemž vám dávám za pravdu. Ale je jasné, že kdyby se jednalo o postřeleného bezdomovce, tak by se asi čekalo na zdravotníky. A znovu opakuji, čin se odehrál u Dakoty, a tak i policisté věděli, že zde žijí slavní a bohatí.

Měl šanci útok vůbec přežít? Údajně zemřel už cestou do nemocnice a tehdy službu konající doktor Stephan Lynn prohlásil, že neměl šanci přežít ani kdyby byl postřelen na operačním stole. Lennon byl čtyřikrát zasažen tříštivými střelami ráže 38, které se těsně po proniknutí do těla deformují a působí tak devastující zranění vnitřních orgánů. Mnohočetné střelné rány samozřejmě způsobily vícečetná zranění včetně roztříštěné levé lopatky a průstřelu plic, fatálním zraněním však bylo přetnutí krční tepny. To bylo příčinou ztráty asi 80 % krve, Lennon zemřel na hemoragický šok.

Myslím si, že v tehdejší době byla naděje na záchranu velice minimální. Nehledě na to, že uplynul nějaký čas, než se dostal na operační sál. Musíme si uvědomit, že v časovém rozsahu čtyřiceti let se mnohé ve vybavení sanitek změnilo, a i když ve vyspělé Americe byla asi záchranná služba v té vybavena jinak než u nás, přesto rozdíl mezi možnostmi tenkrát a dnes bude obrovský. Dnes mohou někteří speciální záchranáři i operovat na místě dojezdu. Nejsem lékař a těžko posoudím takovou situaci.

Když Lennon zemřel ve 23:15 hodin, z nemocničního rozhlasu a jeho reproduktorů se linula melodie písně All My Loving od The Beatles. Je to pravda? Jen zmíním, že skladbu napsal Paul McCarteney a byla první písní, kterou Beatles zahráli při svém prvním legendárním vystoupení v americké televizi v show Eda Sullivana.

Četl jsem o tom zmínku ve dvou pramenech, ale potvrdit to nemohu. Víte, pokud si vezmete knihy o The Beatles, tak v každé se píše něco, co vás zaujme a já jich vlastním víc jak třicet. Ale nikdo vám nepotvrdí, že se jedná o pravdu. O Beatles bylo vydáno stovky knih a když se mě někdo zeptá, která je nejlepší, tak řeknu, že jediná kniha, která je pravdivá a nejpřesnější, je ta, kterou napsali samotní The Beatles, a to je jejich Antologie. A co je v ní uvedeno, tak tomu plně věřím a pokud by někdo její obsah chtěl zpochybňovat, tak jsem připraven se hádat. Napsali si ji sami a vše potvrdili. Vedle toho však existují desítky knih, kde je neskutečné množství blábolů, které se nikdy nestaly anebo jsou pokrouceny. My o těchto lžích a mylných informacích budeme tento rok psát seriál v našem klubovém fanzinu a věřte, že toho bude kupa.

Kde v té chvíli byla Yoko Ono, když Lennona odvezli do nemocnice?

V pramenech najdete dvě verze. První: Yoko jela policejním autem s Johnem. Druhá - přivezl ji další policejní vůz. Z nemocnice ji pak dopravil do Dakoty šéf Geffen music.

Pamatuje si, co jste dělal, když jste se dozvěděl o Lennonově úmrtí? Všeobecně je známé, že se zastavil svět. Například sportovní komentátor Howard Cosell z ABC News obdržel pokyn, aby informoval o Lennonově skonu, právě když komentoval fotbalový zápas mezi New England Patriots a Miami Dolphins.

Když se tragédie stala, tak jsem byl úplně mimo dosah jakýkoli zpráv, a tak jsem delší dobu netušil, že můj idol je po smrti. Dozvěděl jsem se to až s velkým zpožděním. Napřed jsem si myslel, že je to kachna, absolutně jsem zvěsti nevěřil. Smutnou zprávu mně volal kamarád a já mu povídám, že je to nějaké divné. Nešlo mně do hlavy, jak někdo mohl na veřejném místě zastřelit Lennona. Vezměte v úvahu, že tenkrát sem zprávy ze Západu i zámoří chodily podivným způsobem. Přicházely nejenom se zpožděním, ale vycházely upravované a přepracované. Člověk v bývalém Československu nemohl věřit ničemu, alespoň jsem to tak měl nastavené já. Proto jsem se snažil si všechno ověřovat z několik stran. Volal jsem kamarádovi, který měl přítele v Americe a přes něj jsem se dozvěděl pravdu. Když v naší televizi řekli, že Lennon zemřel, tak jsem zprávu ignoroval. Nicméně, když se neustále informace opakovala, tak jsem si nakonec řekl, že to asi bude pravda. Tenkrát jsem byl opravdu velmi smutný, až zlomený. Lennonova smrt mě hrozně ranila.

GOTT ZVAL IDOLA DO ČSSR NA CHARITU, SOUDRUZI TO ZATRHLI

Není divu, protože mnoho nechybělo a Karel Gott málem vyjednal v Československu vystoupení Johna Lennona, jehož jste mohl vidět na vlastní oči...

Máte pravdu. Dlouho jsem sledoval jednání Karla Gotta, který se v roce 1971 snažil domluvit, aby John tady zahrál. Jednali spolu v prostorách Apple v Londýně. Představa, že by sem přiletěl, byla pro mě jiskřičkou nadějí v normalizaci. Gott, s nímž jsem se o chystané návštěvě Lennona několikrát bavil, se velmi snažil Pragokoncert přesvědčit, že by John charitativním koncertem podpořil SOS dětské vesničky. Karel měl Lennona hrozně rád, považoval ho za idol a moc se mu líbila i hudba Beatles. Vždyť v roce 1964 přezpíval jako první jejich hit From Me To You na Adresát neznámý a pak ohromil v roce 1980 písní Beatles, byli první, byli krásní, byli nej. Soudruzi však koncert nepovolili s tím, že „Pomoc nějakého Angličana socialistické Československo nepotřebuje.“ A tak ze všeho sešlo. Karel byl opravdu velkým fanouškem Beatles a Lennona a náš klub podpořil svým vystoupením na jednom z našich opatovských setkáních. Samozřejmě, že přijel zcela zdarma bez nároků na jakoukoliv úhradu, vystoupil a zazpíval. Nikdy jsem nepoznal tak skromnou a svědomitou hvězdu populární hudby. Při vystoupení na klubové akci svědomitě, až do posledního zájemce se podepisoval svým fanouškům na jejich žádost a na Opatově jich bylo víc jak čtyři stovky.

Co říkáte reakci Paula McCartneyho, který, když se jej novináři ptali, co říká Lennově smrti, se žvýkačkou v ústech řekl: Je to opruz. (It´s a drag) Pak to omlouval šokem. Je ale všeobecně známé, že oba neměli po rozpadu The Beatles spolu dobré, idylické vztahy…

Jednoznačně to pro něj byl šok, i když v té době byli spolu na kordy a nebyli zrovna velcí přátelé. Bez jakýchkoli frází se všech Brouků tragédie dotkla, protože si uvědomovali, že jsou obrovsky slavní, a začali se bát, že nějaký další šílenec na ně může rovněž zaútočit a také je zabít. Také si uvědomovali, že tímto momentem The Beatles definitivně a jednou provždy končí. Jednou, když koncertovali dne 18. srpna 1966 na stadionu Mid-South Coliseum (USA - Memphis), tak někdo před pódiem vypustil petardu, a The Beatles si mysleli, že na ně někdo střílí. Přestali hrát a šli k zemi, protože se lekli. Žili v přesvědčení, že se jedná o atentát. Byli nesmírně populární, vždyť na šňůrách ani nemohli vycházet z hotelu a kvůli své bezpečnosti byli raději neustále před světem zavření. Když se členové dozvěděli o Johnově smrti, tak nutně museli dostat strach o své životy. Přesvědčili se, že komukoli z nich hrozí reálné nebezpečí.

Jak je vůbec možné, že se o Lennonově smrti dozvěděli i lidé za železnou oponou, kam běžně zprávy ze Západu nechodily? Sovětská Komsomolskaja pravda napsala: „Hořká ironie této tragédie spočívá v tom, že člověk, který zasvětil svou hudbu boji proti násilí, se sám stal jeho obětí.“ Rudé právo 10. prosince 1980 mylně informovalo, že Lennon byl zastřelen proto, že odmítl dát autogram…

Lennon byl v plné míře jednoznačně komunistickou propagandou zneužit. A to proto, že svými myšlenkami i politickým postojem se v podstatě řadil k socialistům. Ale on přitom socialismus nikdy nezažil v reálné podobě. Kdyby věděl, jak ten „náš“ socialismus vypadá doopravdy, tak by v životě svoje politické myšlenky nesměřoval tímto směrem. Dlouho netušil, v jakém omylu žije. Z něj ho částečně vyvedl právě až telefonický rozhovor s Gottem, který mu při jednání už o zmiňovaném charitativním koncertu vysvětloval, že u nás se téměř nic nesmí, že se zde trestá i nošení dlouhých vlasů. A Lennon nedokázal pochopit, že když chce československé zemi pomoci, potažmo ji propagovat a nic za to nechce, přesto je jeho pomoc odmítána. Vůbec neměl ponětí, jak je komunismus ve skutečností nelidský a zrádný režim. A já mu vůbec nezazlívám, že toto nedokázal pochopit. Nikdo, kdo v tom nežil, nemohl přes rádoby ideologické výhody, které režim světu za oponou nabízel, pochopit, o co jde a jak to v reálu vypadá. Abychom to lépe pochopili, uvedu jedno srovnání. Je to obdobné jako kdybychom generaci narozenou po Listopadu 1989 poslali na týden do Severní Koreje, a po svém návratu by určitě všichni měli pocit, že tady žijeme v ráji.

Víte, kdo stojí za nápadem takzvané Lennonovy zdi v Praze na Malé Straně, která vznikla v socialistickém Československu, a to krátce po tragédii?

K myšlence založení se hlásil Mírový klub Johna Lennona. Zpočátku jsem s nimi chtěl spolupracovat, protože byli založeni dříve než náš fan klub. (Mírový klub Johna Lennona vznikl už v prosinci 1988, zatímco celorepublikový klub The Beatles – Beatlmaniaků byl založen až v roce 1991 – pozn. red.) Ovšem jejich spolek mě odrazoval tím, že jejich činnost byla ryze politická. A já jsem nemiloval Beatles kvůli politice anebo kvůli tomu, že byli ze Západu, ale zbožňuji je ohledně jejich fantastické, nádherné muzice i tomu, co světu dokázali přinést. Mírový klub byl jakousi politickou schránkou, ve které mohli lidé vyjádřit své tehdejší protikomunistické postoje. Vůbec je za jejich činnost nekritizuji. Naopak, dělali užitečnou činnost, ale já prostě neměl Beatles spojené s politikou a kdybych se pro nějaký politický podtext rozhodl, pak by náš klub nikdy nevznikl. Samozřejmě, že Lennon byl nositelem politických myšlenek. Výrazně se od ostatních Brouků lišil tím, že měl tak silné sociální cítění, proto byl tak populární. Ale s komunismem neměl nic společného, toho jen tehdejší místní politická garnitura zneužila, a to ve všech směrech. Ale nikdy mu českoslovenští komunisté nepostavili sochu jako na Kubě, která dodnes vyznává socialismus. Na takzvaném Ostrově svobody si jej cení hlavně díky jeho hudbě.

YOKO ONO SAMA NIC NEROZVRÁTILA, JEJÍ ZPĚV JE POFIDÉRNÍ

Je zajímavé, že Lennona, když mu bylo šest let chtěl unést jeho otec Alfred a odletět s ním na Nový Zéland. Samotný Lennon se přitom také pokusil o únos, a to dcery Yoko Ono. V létě 1969 pořádal s manželkou výlet, na němž byly i děti Yoko Ono, dcera Kyoko a její syn Julian. Během výjížďky měli středně vážnou autonehodu. Za viníka byl označován Lennon, který řídil. Bývalý manžel Anthony Cox poté již páru nikdy nesvěřil Kyoko samotnou a raději pokaždé zmizel neznámo kam. Roku 1971 se proto Lennon rozhodl Kyoko unést, když se dozvěděli, že je na Mallorce. Kyoko odvezli z dětského hřiště do hotelu, kde je zadržela policie. Spor byl vyřešen mimosoudně. To je zajímavá paralela, nemyslíte?

Není to sice všeobecně známá příhoda, ale i tady bych byl opatrný, protože zmíněný příběh se podle x pramenů zase liší. Někde se píše, že dceru Yoko Ono chtěl unést, v jiné knize je zase uvedené něco úplně jiného. Jedná se sice o drobnosti, ale protože jsem ohledně všeho, co se týče The Beatles pedant, tak co nejde stoprocentně doložit, tím se detailně nezabývám. Nadbytek takových nedoložených informací je bohužel strašně moc. Jednu z mála informací ohledně Lennonova soukromí, kterou jsem schopen akceptovat, je, že se hluboce zamiloval do sekretářky své druhé manželky May Pang. Měl ji moc rád, ale dívky se zřekl, protože Yoko Ono díky svému vynaloženému PR lásku obou zlikvidovala a rovněž zaplatila, aby veškeré důkazy o vztahu obou byly zničeny. Ale stačilo si přečíst několik projevů Lennona a všem bylo jasné, že jeho vztah s May Pang byl pravdivý.

Vy máte fotografii s Yoko Ono, jak se vám podařilo se s ní potkat a jaká je žena, kvůli které se rozpadla skupina The Beatles?

Setkání s Yoko Ono bylo pro mě jedním z nejsilnějších zážitků v životě. Jako milovník Beatles jsem vždy říkal, že nese velký díl na rozpadu skupiny. Ale jak šel čas a přicházel jsem k informacím a detailněji studoval některé věci, tak jsem dospěl k názoru, že Yoko Ono nebyla tím zásadním viníkem rozpadu Beatles. Je třeba si uvědomit, že byla jen malou mozaikou v celém obrazu věcí, které přispěly k rozpadu The Beatles. Co je ale pravdou, že když do kapely přijde žena anebo do jejího chodu začne mluvit, tak je to vždy průšvih. Vždy se to projeví a je úplně jedno, zda onou ženou je Yoko Ono anebo už zesnulá manželka Paula McCartenyho Linda. Obě měly na rozpadu skupiny jen částečný vliv. Ale pozor, to, že se jim povedlo hochy rozvrátit, byl důsledkem naprosto psychologicky zákonitých věcí, které vyplynuly z toho, že The Beatles se stali uzavřeným kruhem čtyř mladých kluků, na čemž hodně lpěl manažer Brain Epstain, protože fanynky chtěly svobodné kluky. Na tom byla image The Beatles postavena. Vždyť Lennon musel dlouho zapírat, že se v roce 1962 oženil. Možná to bude znít divně, ale oni si do té doby než se Linda a Yoko Ono objevily, vůbec života neužili, protože žili v naprosto uzavřeném kolektivu, který jim určité věci znemožňoval. Samozřejmě, že si užívali přízně dívek, party, ale chyběl jim vážný vztah, i když Lennon byl, jak jsem už jsem zmínil, v té době ženatý s Cynthiou. A pokud dospějete a zjistíte, že jste opravdu zamilovaný, pak je nutné pro lásku obětovat kus své práce, část svého koníčka, prostě něčeho se zřeknout, aby manželství fungovalo. Rozpad skupiny byl tedy úplně obyčejnou běžnou ponorkovou nemocí, která provází desítky, stovky kapel. Yoko Ono i Linda McCartney byly zcela jistě silným a účinným katalyzátorem už v rozběhlé chemické reakci rozpadu.

Zamluvili jsme ale osobní setkání s Yoko Ono. Kdy k němu došlo?

Před Vánocemi roku 2003 jsem se dozvěděl, že má v Sovových Mlýnech u paní Medy Mládkové (sběratelka umění a zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových Musea Kampa – pozn. red.) otevřít jako výtvarnice část své expozice děl a poté, že předstoupí před novináře. Požádal jsem tedy paní Mládkovou, aby mě jako předsedovi fanklubu The Beatles zajistila akreditaci na tuto výstavu. Paní Mládková vše bezvadně zařídila, za což jsem jí dodnes vděčen. Na tiskovce dostávali přednost hlavně TV okruhy, i když se ptali na opravdu dávno známé a provařené otázky. Mně se podařilo při prohlídce výstavy, kterou s námi Yoko prošla a komentovala ji, požádat, aby poslala malý vzkaz pro naše klubáky. A tak jsem s ní asi čtyřicet vteřin natočil (viz foto) a pak vše odvysílal ve svém pořadu „Beatlemánie“. Také nám podepsala jedno z čísel našich fanzinů se stejným vzkazem, kde bylo na obálce vydané její foto.

Jak na vás působila?

Zjistil jsem, že je to naprosto úžasná osoba, která měla neuvěřitelné charizma, jež z ní na dálku vyzařovalo. Navíc jsem v její blízkosti cítil takový vnitřní klid a po celou dobu vystupování byla nesmírně slušná. Fascinovalo mě, že už tehdy měla určitý věk a přesto byla nesmírně upravená a působila elegantně. Prostě dokonalá dáma. Upoutala mě, jak se nádherně uměla pichlavým dotazům vyhnout. Na závěr tiskové konference nás provedla svou výstavou a ke všem svým dílům nám něco řekla. Přiznám se, že jejímu umění příliš nerozumím a ani mě neoslovuje. Na druhou stranu mě upoutaly její obdivuhodné nápady, které, když se dobrou technologií zpracují, tak přinesou obrovský PR úspěch. Je vidět, že na takové věci má hlavu a nadání. Myslím si, že je také úžasnou a tvrdou obchodnicí. Fascinuje mě její svítící věž Imagine Peace Tower, kterou nechala vystavět nedaleko Rejkavíku a vždy se rozsvěcuje na 9. října, kdy se Lennon narodil, a 8. prosince, kdy byl zavražděn. Anebo se mně zamlouvá i její plakát, na němž byli s Johnem nazí a odmítali válku. Nápady měla skvělé, přesto bych si její umění doma zřejmě nevyvěsil.

Co říkáte na její pěvecké výkony? Vždyť s Lennonem založili skupinu Plastic Ono Band a vydali několik alb.

Při vší úctě k ní, mně vadilo, že se začala Lennonovi do muziky plést. Řekněme si to upřímně, ona totiž nikdy zpívat neuměla. Její hudební sluch byl, řekl bych, pofidérní. Ale na druhou stranu Yoko Ono po boku Lennona a Linda u McCartneyho se zhostily důležité funkce žen, protože oběma chlapům nahradily někoho, kdo jejich tvorbu první slyšel a vyjádřil se k ní. Řekly, co si o ní myslí. Umění The Beatles se rovná především umění Lennon – McCartney. I když byli v podstatě oba úplně jiní, tak se jako muzikanti dokázali úžasně i skvěle doplňovat a vyplňovat u toho druhého to špatné a obráceně a z toho vznikaly ty nejlepší nahrávky.

VRAH MUSÍ ZŮSTAT VE VĚZENÍ, NA SVOBODĚ BY VYDĚLÁVAL

Vrah Mark Chapman se od roku 2000 už desetkrát pokusil o propuštění z doživotního trestu a pokaždé neúspěšně. Svůj trest si stále odpykává ve věznici Wende Correctional Facillity v newyorském okrese Erie County. Nemyslíte si, že pokud by jej soud propustil, byl by to pro něj vlastně rozsudek trestu smrti, neboť příznivci Johna Lennona mu stále vraždu jejich idola neodpustili? A tak každá jeho žádost v sudém roce byla vždy zamítnuta.

Ano, Chapman si odpykává od roku 2012 svůj trest je ve Wende Correctional Facility (Alden, New York). Zřejmě by to tak bylo. Protože si myslím, že stejně jako v roce 1980 existoval člověk, který pod vlivem psychické choroby dokázal zastřelit tak výjimečně nadaného a úžasného člověka, jakým Lennon byl, pak by se určitě mezi skalními fanoušky The Beatles našel v současnosti blázen, jenž by stejný čin šel Chapmanovi vrátit. Byl by to stejný psychopat a hlupák, ale tvrdím, že na osmdesát procent by jej někdo zavraždil. Svět nemůže Chapmanovi Lennonovu vraždu odpustit a zapomenout na ni. John byl díky svým myšlenkám tak populární, že v rámci své tvorby překročil svou hudbou hranici mezi ní a svými posluchači k další dimenzi. Lennon byl osobností, která něco znamenala i hlásala a svět ji poslouchal. Propustit tedy Chapmana by bylo opravdu velmi nebezpečné. A kromě toho, že by ho někdo ze msty mohl zlikvidovat, což by nebyl problém, tak Yoko Ono si nepřeje, aby byl propuštěn. A trvá na tom nikoli proto, že by mu nepřála svobodu, ale zneklidňuje ji představa, že by manželův vrah po návratu do běžného života začal na Lennonovi pod tlakem médií vydělávat. A peněz by získal hodně, protože tisk by se na něj vrhl, neboť mnohé otázky, které jsme při rozhovoru probírali, by novináři od vraha chtěli slyšet. Chapman by si mohl i začít vymýšlet, a tím by Lennonovu památku zneuctil. Stal by se populárním díky odpornému činu, který nelze omluvit. Proto ho nikdy nemohou pustit ven. A že by se začal na hudebníkovi přiživovat, o tom není pochyb, protože už sám říkal, že by napsal životopis. Chtěl by na vraždě zbohatnout, a přilepšit si na zbytek života na svobodě. A to Yoko Ono nechce dopustit.

Gloria Chapmanová v rozhovoru pro Daily Mail v roce 2014 řekla, že při návštěvě ve vězení, kam za mužem chodí, si v obytném karavanu pečou pizzu, dívají se v televizi na Kolo štěstí a milují se…

Je to možné, více k tomu nemám co říci.

Co myslíte, že by John Lennon řekl současnému světu?

Aby v současné době žil, pak by se hlavně musel vyléčit ze silné drogové závislosti. V době, kdy byl zavražděný, nežil zrovna nejlepší údobí svého života. Před smrtí se totiž s Yoko Ono zavírali do bytového komplexu v Dakotě, kde se v podstatě proměnili v narkomany. Kdyby nepřišla tragédie s Chapmanem, je otázkou, zda by ho nezabily drogy. Kvůli Lennonově patosu se o tom nemluví, ale v drogách jel neskutečně. Při životě ho držela jen hudba, aby se choval normálně. Když ale nedělal muziku a nebyl ve studiu, tak byl výhradně na návykových látkách. Mnozí lidé z Dakoty dosvědčili, že se z něj stávala troska. Pokud by se Lennon ze závislosti dostal, protože věřím, že při své inteligenci by drogy dokázal zastavit, anebo by zasáhla Yoko Ono, tak by jistě po pádu Berlínské zdi už věděl, jak to s komunismem či socialismem je. Proto předpokládám, že by se od levicové teze asi trochu odklonil. Byl by to jeden z největších lidí, kteří by chtěli, aby svět začal brát vážně přírodní a ekologické problémy na zeměkouli. A společně s Yoko Ono by zase kolem sebe dokázali shromáždit mnoho lidí, kteří by za nimi stáli a v boji za přírodu by je podpořili.

A jak by se vyprofiloval ve skladatelské tvorbě své hudby?

Tady už se těžko predikuje. Ale kdybychom vzali v úvahu, že by se k sobě vrátili s Paulem McCartneym, pak věřím, že by dokázali složit další nádherné věci. Dnes můžeme říci, že pokud by se The Beatles nerozpadli, tak by asi v 80. letech zněli podobně, jako britská rocková skupina ELO - Electric Light Orchestra, protože George Harisson s Jeffem Lynnem si velice rozuměli a Jeff Lynn řekl, že podle něj by The Beatles podobně jako ELO vydávali desky, kdyby Lennon zůstal naživu.