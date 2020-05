Rap s cimbálem. Na nových deskách v ČR se objevují nečekaná spojení

Bluesrockové trio Band Of Heysek nahrálo album Juke My Joint přímo v Mississippi s místním bluesmanem R.L. Boycem nominovaným v roce 2017 na hudební ocenění Grammy. Originální zvuk alba dotváří i legenda syrového a autentického stylu Hill Country Blues kytarista Kenny Brown. Nahrávalo se analogovou technikou přímo na pásy, naživo, všichni dohromady.

"Energie ve studiu se dala krájet. Měli jsme sice připravených pár nápadů, které jsme chtěli s R.L. a Kennym zkusit, ale R.L. to vše vzal do svých velkých rukou. My jsme se jen naladili na jeho vlnu, bylo to vlastně celé improvizace. Ale jsem přesvědčen, že to způsobilo, že ta nahrávka má tak tajuplnou, zvláštní a skutečně živou atmosféru," uvedl Honza Švihálek z Band Of Heysek.

Projekt Bartleby, za kterým stojí mistr republiky ve slam poetry Ondřej Hrabal tvořící texty pod pseudonymem TKCR a kontrabasista Jakub Nožička, na albu #happiness kombinuje rap s cimbálem. U zrodu desky stálo množství hostů. Cimbalisté Michal Grombiřík a Michal Procházka, bubeník Matěj Štefík, saxofonista Marek Kotača, zpěvačka Marie Puttnerová, rapperka Kleopatra nebo folklorní houslista Pavel Koplík.

zdroj: YouTube

"Po ukončení angažmá v kapele Ponk jsem začal budovat domácí studio a trochu více se zabýval zvukem, produkcí a nahráváním. Navíc už dvacet let hraju po boku různých cimbalistů a ten nástroj mě hodně baví. Experimentům s jeho zvukem se dlouhodobě věnuji, původně zamýšlené synťákové party pro #happiness nakonec hrají z velké části právě cimbály," sdělil Nožička.

Zpěvák a skladatel Martin Hrubý vydává sbírku písní Lucerna v moři, nahrávku skladeb, které vznikly mezi roky 2016 a 2019. Žánrově pestrá kolekce nabízí folk, pop, rock, reggae, swing, tango a rytmus džajvu i valčíku. Vedle textů z pera Hrubého a Vojtěcha Probsta na albu je také zhudebněná báseň Borise Pasternaka, ruského nositele Nobelovy ceny za literaturu.

"Nahrávka Lucerna v moři vznikala ve vlnách. První vlnou byl donekonečna se opakující vesmírný písňový cyklus Kosmická a Vrátit se na Zem, kterým je album ohraničené. Ve druhé vlně jsme nahráli dalších osm písní a zdálo se, že je deska úplná. Nicméně Vojtěch nebyl spokojen se zhudebněním textu Lucerny v moři, takže o rok později přišla vlna třetí, která přinesla Pašeráky z Camilo, Zlatou mládež, Ztrátu věrnosti a druhý pokus o Lucernu v moři," uvedl Hrubý.

zdroj: YouTube

Album obsahuje třináct skladeb a bonus. Křest se uskuteční v pražském hudebním klubu Jazz Dock 14. října. K polovině skladeb již vznikly videoklipy. Nejnovějším je klip k písni Nadosmrti lhář, duet se zpěvačkou Barborou Šedivou.