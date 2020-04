Série #kulturažije již tvůrcům vynesla přes čtyři miliony korun

ČTK o tom dnes za organizátory informovala Eva Albrechtová. "Denně přibývají další pořady, přičemž výjimečné kulturní zážitky nechybí ani v připravovaném programu. Jeho součástí bude mimo jiné komedie Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, která byla přeložena do 15 jazyků," uvedla Albrechtová.

Inscenace, která aspirovala i na uvedení na Broadwayi, ale místo toho se jí dostalo normalizačního zákazu, je od roku 1966 součástí repertoáru Činoherního klubu. V sérii #kulturažije bude uvedena 14. dubna. Boleslavu Polívkovi v roli egoistického Burkeho v něm sekundují Ivana Chýlková, Jaromír Dulava a Ondřej Vetchý.

K nejdéle hraným patří také inscenace Jakub a jeho pán, kterou internetová televize 19. dubna přinese ve spolupráci s Divadlem Bez Zábradlí. Hra Milana Kundery s podtitulem Pocta Denisi Diderotovi je ironickou variací na román Jakub Fatalista, ve které hrají Jiří Bartoška a Karel Heřmánek.

Hudební program zajistí mimo jiné kapely Tři sestry a Mňága a Ždorp. Ta první letos plánovala na jarním Vinyl tour oslavit 35 let existence, ze série 12 vyprodaných koncertů ale stihla odehrát pouze jediný. Neplánovanou odmlku si proto vynahradí 17. dubna přímým přenosem z Paláce Akropolis slibujícím ohlédnutí za dosavadní diskografií včetně skladeb Aida, Kovárna, Mexiko nebo Modlitby pro partu. Best of s podtitulem Very spešl koncert chystá 18. dubna on-line také šestičlenná formace Mňága a Ždorp v čele se zpěvákem Petrem Fialou.

Cestování se 16. dubna bude věnovat pořad Vandráci - Vagamundos, v němž herci Pavel Liška, Jan Révai a kameraman Hynek Bernard projeli na motorkách Střední Ameriku. S diváky se herecké duo podělí živě o své zážitky a zkušenosti. Čas bude i na dotazy prostřednictvím live chatu.

Program #kulturažije je možné sledovat zdarma v Česku i na Slovensku na www.mall.tv, v mobilních a Smart TV aplikacích.