Startuje festival Rock for People 2022, pořadatelé očekávají přes 30.000 lidí

Festival po 12:00 zahájí kytarová čtveřice The Complication. Hvězdami středečního programu budou vítěz ceny časopisu Metal Hammer za nejlepší britský koncertní počin na Golden God Awards v roce 2011 kapela Skindred, pětice Idles, kterou označil deník Guardian jako "nejlepší britskou punkovou kapelu" nebo skotští Biffy Clyro, kteří se v roce 2017 představili v Praze jako předkapela Guns N'Roses.

V dalších dnech vedle amerických skupin Green Day a Fall Out Boy v prostorách letiště v Hradci Králové zahrají Weezer, Enter Shikari nebo Sum 41. České umělce na akci zastoupí mimo jiné Bert & Friends, Deaf Heart, Ivan Mládek a Banjo Band nebo John Wolfhooker.

Součástí Rock for People bude i doprovodný program na podporu válkou zasažené Ukrajiny.

Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. V Hradci Králové ho v minulých letech navštěvovalo přes 20.000 příznivců převážně rockové hudby. Loni se v Hradci Králové v srpnu uskutečnil festival Rock for People Hope, který byl náhradou za Rock for People zrušený kvůli covidovým restrikcím. Předchozí dva roky omezení kvůli protipandemickým opatřením festivaly většinou finančně zvládly díky dotacím i skutečnosti, že si mnoho lidí nechalo loňské a předloňské vstupenky na letošní rok. Noví návštěvníci, kteří nemají vstupenky odložené z neuskutečněných akcí, musejí počítat s jejich zdražením. Na Rock for People letos stojí základní vstupenka na celé čtyři dny 3090 korun, na jednotlivé dny 1790 až 1990 korun.

Mezi centrem města a letištěm bude pro návštěvníky festivalu od středy do neděle jezdit zdarma kyvadlová autobusová doprava. Trasa povede od autobusového terminálu přes zastávky Hlavní nádraží, Muzeum a Akademika Bedrny.