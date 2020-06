Světové celebrity uspořádají megakoncert, výtěžek půjde na boj s koronavirem

Koncert bude možné sledovat například na televizích NBC, MTV či na kanálu YouTube.

Cílem iniciativy nazvané Global Goal: Unite for Our Future (Celosvětový cíl: Sjednotit se pro naši budoucnost) je získat miliardy dolarů prostřednictvím veřejných i soukromých darů. Peníze by měly pomoci snížit dopad pandemie na nejvíce opomíjené komunity.

On June 27, we’ll be part of the #GlobalGoalUnite Concert to combat the disproportionate impact of COVID-19 on communities of colour by calling on world leaders to make testing, treatments & vaccines available to everyone, everywhere. https://t.co/eNJqcJSVZ7 #Equality pic.twitter.com/SNHArUwd2w