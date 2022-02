Tenoristu Pavla Černocha čeká letošní první premiéra: V Theater an der Wien vystoupí v roli Lacy v Janáčkově Její pastorkyni

Jak sám Pavel Černoch říká, setkává se zde najednou hned se třemi svými velkými láskami: „Za prvé je to Leoš Janáček, čím jsem starší, tím víc ho vnímám. Za druhé je to Její pastorkyňa, pro mne nejkrásnější Janáčkova opera, stejně jako role Lacy, krásné zpívání a krásný příběh a konečně za třetí je to láska k Vídni, tady jsem před 15 lety zahajoval své operní putování a moc rád se sem vracím.”

Operu pod mezinárodně užívaným titulem Jenůfa nastudovali renomovaný německý dirigent Marc Albrecht a respektovaná nizozemská režisérka Lotte de Beer, která mimochodem nastoupí 1. září do funkce ředitelky vídeňské Volksoper. Na scéně se Pavel Černoch potkává například s ruskou sopranistkou Světlanou Aksenovou v roli Jenůfy, vynikající švédskou dramatickou sopranistkou Ninou Stemme jako Kostelničkou či slovenským tenoristou Pavolem Bršlíkem, který se zhostil role Števy. „Práce s těmito lidmi je pro mne velkým svátkem a je to pro mě po dlouhé covidové odmlce připomenutí toho, proč svou práci tolik miluji,” dodává k sobotní premiéře Pavel Černoch.

Talent i pracovitost i promyšlená práce s hlasem učinily z Pavla Černocha jednoho z nerespektovanějších a nejvyhledávanějších tenoristů současnosti. Základy celoživotního propojení s hudbou položilo u brněnského rodáka Pavla Černocha (*1974) již v dětství účinkování v brněnském dětském sboru Kantiléna. Na brněnské JAMU vystudoval hudební management a za svým pěveckým snem odešel poté do zahraničí, aby po čase v Itálii našel svého celoživotního učitele a mentora Paola de Napoli. Na mezinárodní scéně významně debutoval v Bavorské státní opeře v Mnichově v roce 2009 jako Števa v Janáčkové Její pastorkyni a od té doby je pravidelně zván do předních evropských a světových operních domů, jako jsou Teatro alla Scala v Miláně, newyorská Metropolitan Opera, Opera Roma, Staatsoper Unter den Linden a Deutsche Oper v Berlíně, Státní opera v Hamburku, Opernhaus Zurich, Théatre La Monnaie v Bruselu, Opéra National v Paříži, Opéra de Lyon, Teatro Real Madrid, Nizozemská národní opera v Amsterdamu. Royal Opera House Covent Garden v Londýně či moskevský Bolšoj těatr. Renomé si získal v rolích italského, francouzského a slovanského repertoáru, například jako Alfredo v La Traviatě, Gabriele Adorno v Simonu Boccanegrovi, Don Carlos, Rodolfo v Bohémě, Pinkerton v Madame Butterfly, Cavaradossi v Tosce, Don José v Carmen, Lenský v Evženu Oněginovi, Števa i Laca v Její pastorkyni, Albert Gregor ve Věci Makropulos, Boris v Kátě Kabanové, Princ v Rusalce či Jeník v Prodané nevěstě a dalších. Jako sólista vystupoval se špičkovými orchestry jako jsou Birmingham Symphony Orchestra či Boston Philharmonic Orchestra, účinkoval na BBC Proms nebo na festivalech v Bregenz, Salcburku či v britském Glyndebourne. Mezi dirigenty, se kterými Pavel Černoch doposud spolupracoval jsou například osobnosti jako Daniel Barenboim, Kirill Petrenko, Simon Rattle, Andris Nelsons, Ingo Metzmacher, John Eliot Gardiner, Charles Dutoit, Jiří Bělohlávek nebo Jakub Hrůša.