Tisíce fanoušků přivítaly Nicka Cavea na koncertu pod širým nebem

Tisícihlavý dav zejména pamětníků někdejších koncertů muzikanta, jemuž už kdysi Praha přirostla k srdci, nadšeně aplaudoval jeho baladám, starším i těm novějším, a hvězda prvního večera festivalu si s diváky dělala, co chtěla.

Čtyřiašedesátiletý muzikant s drsnými životními zkušenostmi, které umocnily rodinné tragédie z poslední doby, přinesl velmi kontaktní vystoupení. Na fanoušky, z nichž ti skalní čekali před pódiem na dobrá místa celou hodinu, se během celého koncertu obracel, podával si s nimi ruce, nechal se jimi nosit a celou dobu děkoval Praze za vřelou atmosféru. Doplňovaly ji dvě obrazovky vedle pódia, které přinášely detaily ze scény, ale byly laděné do černobílé barvy. Jen při závěrečných hitech se zbarvily do červena.

Nick Cave se skupinou The Bad Seeds si pro svůj koncert vyžádal více než dvouhodinový čas. Přestože je jeho sláva celosvětová, v Česku má tento originální tvůrce zcela mimořádnou posluchačskou základnu a už od začátku 90. let bývá k vidění na českých pódiích pravidelně.

Tuto sérii zahájily vyprodané koncerty v letech 1992 a 1993 v pražské Lucerně, na něž pamětníci dodnes vzpomínají. Ani sám Cave nezůstal vůči tehdejšímu geniu loci svobodné Prahy imunní: na jeho albu Let Love In z roku 1994 zní píseň Thirsty Dog inspirovaná tehdy kultovní pražskou hospodou Žíznivý pes.

Nick Cave pochází z australské kulturně orientované rodiny. Už odmalička se zajímal o literaturu a výtvarné umění, posléze i o hudbu. Té se začal věnovat po seznámení s následně dlouholetým parťákem Mickem Harveym na střední škole ve skupině The Boys Next Door. S tou také složil své první písně a natočil první nahrávky. V roce 1980 se kapela přestěhovala do Anglie a změnila si název na The Birthday Party. Tím se odstartovala relativně krátká, ale mimořádně intenzivní etapa tvorby Nicka Cavea, jež je v postpunkové historii zapsána pro svoji osobitost a značný vliv nepřehlédnutelným písmem.

Pro dnešní večer Cave sestavil program ze svých hitů doplněných několika novinkami z posledních desek, tedy z alb Ghosteen, Skeleton Tree i z posledního loňského Carnage. V publiku byli fanoušci, kteří mají za sebou mnoho Caveových koncertů, ale s kapelou posílenou vokalisty znějí některé písně jinak.

Třídenní festival začal dnes odpoledne vystoupením ukrajinské kapely Go_A, která hraje elektronickou hudbou ovlivněnou folkem. Oblíbené hity zahrála kapela Mňága a Žďorp, večer zastoupila českou scénu ještě Lenka Dusilová a po půlnoci Čechomor.

Festival pokračuje v sobotu, kdy jeho hlavní hvězdou bude Beck Hansen, který vystupuje pod svým křestním jménem. Vedle něj zahraje britské indiepopové duo Oh Wonder a další. Přímo ze slavného studia Abbey Road s novým albem dorazí britská kapela Sunnbrella, jejímž frontmanem je syn zesnulého Miroslava Žbirky David. Zahraničním tahákem závěrečného dne je britská skupina Underworld.

Návštěvnost festivalu podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na přibližně 20.000. Za předchozí čtyři ročníky ji navštívily hvězdy jako Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack.