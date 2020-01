Turné Madame X provázejí potíže. Madonna zrušila další koncert

Koncerty Madonna ruší od loňského října. Turné má trvat do března a Londýn je jednou ze zastávek. "Hluboce lituji, že musím zrušit koncert, který se měl konat v pondělí 27. ledna v Londýně. Lékaři mi doporučili několik dní klidu. Jak víte, mám zranění, které mi dělá problémy od začátku turné. Musím ale poslouchat své tělo a zdraví dát na první místo. Zklamat své fanoušky a ohrozit turné je to poslední, co si přeji," napsala Madonna ke zrušenému koncertu.

I am deeply sorry that I have to cancel my concert scheduled for Monday January 27th in London. Under doctors guidance I have been told to rest for a few days. As you all know, I have injuries that have plagued me since the beginning of the tour but...