V 77 letech zemřel dirigent James Levine, nechvalně proslul údajným zneužíváním chlapců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 77 let zemřel jeden z nejvýznamnějších světových dirigentů James Levine. S odvoláním na jeho lékaře o tom dnes informoval list The New York Times (NYT).