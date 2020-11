V aukci se vydražil kratičký Beethovenův dopis, částka je překvapující

"Bylo to pro nás naprosté překvapení, je to mnohem více, než za jakou cenu se Beethovenovy dopisy prodávají," citovala DPA Sandru Palominovou z oddělení historických rukopisů americké aukční síně Heritage Auctions. Ta očekávala, že se dopis prodá tak za 60.000 dolarů. Nakonec to byl více než čtyřnásobek.

A beautiful note: This brief letter, in which Ludwig van Beethoven requests the recipient to return his piano trio in B-flat, just sold for $275,000 in our Historical Manuscripts event now taking place. #Beethoven #Manuscripts #History https://t.co/uo6wKqnhrq pic.twitter.com/zYR6Atwrn8