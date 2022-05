Vypsaná fixa vydává nové album Kusy radosti. Novinku představuje singl a klip Buvol

Zpěvák a kytarista Márdi vzpomíná na rok 2021 a začátek nahrávání desátého alba: „Na začátku roku 2021 jsme byli ze známých důvodů zasaženi dalším koncertním omezením, a tak jsme se rozhodli, že v rámci udržení kapelního ducha vyrazíme nahrát v březnu do studia Sono, jen tak do zásoby, tři písně. Navázali jsme na to, kde jsme minule skončili, a oslovili jsme producenty předchozí desky Dušana Neuwertha a Ondřeje Ježka, zda by tam nejeli s námi. Povedlo se to domluvit hned! Všichni byli nadšení, že se něco děje. Nikdo totiž neměl moc co dělat a každý byl vděčný za jakoukoliv aktivitu. Tři dny ve studiu byly skvělý, a tak jsme se rozhodli, že takto budeme pokračovat dál po celý rok. V létě, na podzim a v zimě jsme se vždy sešli a nahráli další tři písně, a tak vznikla po kusech deska Kusy radosti.“

Všechny texty napsal Márdi. Obal a celou grafiku alb vytvořil kytarista Mejla. Kusy radosti jsou také první deskou v nové sestavě. Kapelu definitivně opustil basák Mejn a místo něj nastoupil Kryštof Mašek.

Márdi vysvětluje: „Nebyly to pro kapelu lehké časy. Nejen že jsme nemohli hrát, ale v lednu před prvním nahráváním nám náš dlouholetý basák Mejn sdělil, že už nechce dál pokračovat a že je paradoxně nejvhodnější doba na to, abychom za něj našli náhradu. Nezbývalo nic jiného než se s tím smířit a snažit se někoho najít. To se nám naštěstí povedlo a naši nabídku přijal Kryštof, který skvěle zapadl a nadšeně se zapojil se i do práce na nový desce.“

Ten nyní doplnil základní trojici Márdi, Mejla a Pítrs, která je spolu od založení skupiny v roce 1994, tedy 28 krásných let.

Márdi k nahrávání alba ještě dodává: „Cítil jsem, že jsme získali nějaký čas navíc, protože se všechno zastavilo a najednou toho času bylo hodně. A tak všechno zlý bylo k něčemu dobrý. Nikdo nikam nespěchal a dalo se ponořit do větší hloubky. Přes den jsme nahrávali a večer byl večírek, kde jsme poslouchali kapely, kvůli kterým jsme začali hrát my, nebo kapely, kvůli kterým začal hrát někdo jiný. Bylo to fajn a dalo to na chvíli zapomenout na divné časy za okny. Z rozervaný doby jsme nakonec vytrhli naše Kusy radosti a slepili je dohromady. Udělali jsme pořádně to, co umíme nejlíp.“

Vypsaná fixa zároveň s vydáním alba vypouští i Buvola. Zachycen byl před týdnem o víkendu, jde tedy o „žhavé“ zboží. Klip natočil v lehce bláznivém duchu režisér Adam Vopička. Skupina studentů jede v devadesátých letech na školní výlet společně autobusem, což je situace, kdy se může stát úplně cokoliv.

Vypsaná fiXa Buvol (5:25) | zdroj: YouTube



Vzhledem k datu vydání skupina snad ani nemohla vybrat jinou píseň než Buvola. Je tady zase jaro a žlutej pyl dopadá na kapoty aut v zácpách… ale hlavně po poslechu nedostanete z hlavy refrén „Všichni prahnem po naději!“

Márdi jako autor singlu říká: „Základní kámen této písně byl položen jednoho jarního rána, když jsem jel autem do města a uvízl jsem v zácpě. Stál jsem mezi vystresovanými, zpocenými a zničenými řidiči a kolem nás chodili studenti do školy. Jejich chůze byla bezstarostná, uvolněná a rozjívená. Vznikl tak skvělý protiklad mezi jimi a námi – zoufalci v zácpě. Přišlo mi to velmi vtipné a zároveň jsem si uvědomil, že skoro každý, kdo někdy jde bezstarostně po chodníku, skončí v zácpě a pak se z ní třeba zase dostane. Všichni prahnem po naději, že se to zase rozjede.“