Zemřel Ladislav Štaidl (†75). Tvůrce Gottových hitů měl koronavirus

Skladatele a kapelníka po Novém roce skolila koronavirová infekce, které si přitom od začátku epidemie na jaře loňského roku snažil všemožně vyhnout. Choroba jej nakonec přivedla až do nemocnice a připravila o život, jak upozornil Blesk.

Štaidl se narodil ve Stříbrné Skalici nedaleko Sázavy, jeho otec míval továrnu, o kterou ale po únoru 1948 přišel. Spolu s bratrem chodil na hodiny klavíru k bratrovi houslového virtuosa Rafaela Kubelíka. V roce 1974 se oženil, z manželství s právničkou Annou, které skončilo v roce 2001 až po Štaidlově rozchodu s Ivetu Bartošovou, má dva syny a dceru.

Do světa populární hudby se Štaidl prosadil v první polovině 60. let spolu se svým o dva roky starším bratrem Jiřím. Po maturitě hrál Štaidl, kterého jako řadu jiných uchvátili Beatles, v kapele Mikiho Volka. Poté se společně s bratrem spolupodílel na činnosti klubu a kapely Olympic, působil i v Karlínském kulturním kabaretu zvaném Karkulka. V roce 1963 se dostal do divadla Semafor, kde se seznámil s Gottem. Společně s ním a s bratrem v roce 1965 založili divadlo Apollo, z jehož hudebního souboru vznikl Orchestr Ladislava Štaidla.

Orchestr Ladislava Štaidla, který v letech 1977 a 1978 zvítězil v tehdy populární anketě Zlatý slavík, hrál především po boku Karla Gotta, ale doprovázel například i Jitku Zelenkovou a Vlastu Kahovcovou. Od roku 1987 Štaidl spolupracoval s Ivetou Bartošovou, se kterou později 13 let žil a s níž má syna Artura.

Po roce 1989 se Štaidl věnoval hlavně svým firmám, mimo jiné podnikal v kinoreklamě a začátkem 90. let patřil k průkopníkům prodeje pražené kukuřice v českých kinosálech. Působil například i ve firmě vyrábějící střešní tašky, nyní je podle obchodního rejstříku společníkem firmy Prago - Tex, která má jako předmět podnikání nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty. Štaidl je znám jako milovník výtvarného umění, je majitelem hodnotné sbírky.

V roce 2003 vzbudil pozornost vzpomínkovou knihou Víno z hroznů. V memoárech, které Karel Gott označil za Štaidlův "duševní striptýz", vzpomínal třeba na zástupy svých milenek, především z řad populárních zpěvaček. Exmanželku Annu vinil z alkoholismu, u Bartošové zmínil nevěru a pokusy o sebevraždu.