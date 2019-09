Zemřel rocker Eddie Money, autor slavného hitu Two Tickets to Paradise

Money trpěl rakovinou jícnu. Na konci srpna veřejnosti oznámil, že nemoc je ve čtvrtém stádiu, kdy se metastázy objevily na játrech, v žaludku a mízních uzlinách. O tom, že má rakovinu, se dozvěděl loni na podzim.

"Budu žít ještě dlouho? Kdo ví, je to v božích rukách," řekl v srpnu.

Two Tickets To Paradise - Eddie Money (3:55) | zdroj: YouTube

Na konci 70. let se Money stal známým díky písním Two Tickets to Paradise a Baby Hold On. V 80. letech začala hudebníkova kariéra upadat, což Money řešil drogami, na konci dekády se mu ale podařilo na výsluní vrátit.

Obzvláště populární se stal především Moneyho hit Two Tickets to Paradise, který zazněl i v televizním seriálu Simpsonovi. Cestu si píseň našla také k mladším posluchačům, neboť byla zařazena do videohry Grand Theft Auto: San Andreas.