Zemřel rocker Ric Ocasek, manžela české tepmodelky našli mrtvého v bytě na Manhattanu

Ocasek byl v neděli nalezen mrtvý ve svém bytě na Manhattanu, uvedla dnes agentura AP s odvoláním na newyorskou policii. Policisté na místě nezjistili žádné známky cizího zavinění, příčinu smrti nyní určí soudní lékař.

Ric Ocasek, the Hall of Fame Cars singer who fused pop, rock and New Wave into indelible hits, has died at the age of 75 https://t.co/aK3epwv264 pic.twitter.com/guUAanMp6K