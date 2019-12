Zemřela skladatelka Allee Willisová (†72), spoluautorka hitu ze sitcomu Přátelé

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve věku 72 let v úterý zemřela americká hudební skladatelka Allee Willisová, která se proslavila především jako spoluautorka písně I'll Be There For You z populárního seriálu Přátelé. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC. Za hudbu k filmu Policajt z Beverly Hills a divadelnímu muzikálu The Color Purple (Purpurová barva) získala ceny Grammy.