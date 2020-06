Zemřela zpěvačka Vera Lynn (†103), za války jezdila povzbuzovat britské vojáky

"S hlubokým žalem oznamujeme, že ve věku 103 roků zemřela jedna z nejmilovanějších britských baviček," uvedli příbuzní Lynnové.

Agentura DPA napsala, že je to nedávno, co jednu z písní Lynnové ve svém projevu k národu připomněla královna Alžběta II. Když Brity vyzývala k vytrvalosti během pandemie covidu-19, panovnice řekla: "We will meet again" (Zase se sejdeme). Šlo o narážku na zřejmě největší hit Lynnové We´ll Meet Again z roku 1939.

zdroj: YouTube

Lynnová si obrovskou popularitu vybudovala za druhé světové války, kdy jezdila povzbuzovat britské vojáky. Vypravila se za nimi do Egypta, Indie nebo Barmy. "Když jsem byl v Barmě, měla na mě obrovský vliv a byla pro mě důležitá po celý můj život," uvedl na twitteru stoletý veterán britské armády Thomas Moore, známý jako kapitán Tom. Ten je oslavován jako národní hrdina za to, že se mu letos na jaře podařilo v charitativní akci vybrat 33 milionů liber (přes 976 milionů korun) na systém britského veřejného zdravotnictví NHS.

Lynnová si vysloužila přezdívku The Forces Sweetheart (miláček vojska). Měla i vlastní pořad na rozhlasové stanici BBC, v němž vyřizovala vzkazy vojáků na válečných frontách a zpívala jim písničky na přání. Agentura AP napsala, že Lynnová vojákům svým věcným chováním připomínala jejich blízké, které nechali doma. "Byla jsem někdo, s kým se mohli ztotožnit," řekla o sobě v minulosti. "Byla jsem obyčejná holka," dodala zpěvačka, která byla dcerou instalatéra.

Její písně se staly jedním ze symbolů protinacistického odporu a po válce se v Británii žertem říkalo, že Němce neporazil Churchill, ale Vera Lynnová je uzpívala k smrti.

V září 2009, dlouho po ukončení kariéry, se album Lynnové nazvané We’ll Meet Again — The Very Best of Vera Lynn dostalo na první pozici v hitparádě, kde porazilo dokonce slavnou kapelu The Beatles. V 92 letech se tak Lynnová stala nejstarším umělcem, který se dostal do čela britské hitparády.

"Vera Lynnová svým osobním kouzlem a magickým hlasem naši zemi povzbuzovala na duchu v dobách, které patřily k nejtěžším," uvedl britský premiér Boris Johnson.