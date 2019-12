Zpěvačka Taylor Swift zamíří na legendární festival, bude hvězdou v Glastonbury

"Jsem velice poctěn, že mohu oznámit, že Taylor Swift bude hlavní hvězdou nedělního programu na Glastonbury 2020. Je to jedna z největších světových hvězd a její písničky jsou naprosto skvostné," uvedl jeden z organizátorů přehlídky Michael Eavis.

"She’s one of the biggest stars in the world and her songs are absolutely amazing. We’re so delighted.”



Taylor Swift. Sunday night headliner. Glastonbury 2020. pic.twitter.com/SHp9A4GG4w