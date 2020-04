Zpěvák John Prine podlehl nemoci covid-19, Bruce Springsteen truchlí

John Prine, který působil jako zpěvák i skladatel od 70. let, musel být minulý měsíc hospitalizován a lékaři ho připojili na plicní ventilátor.

"Jsme tady v (kapele) E Street ztrátou Johna Prinea zdrceni. John a já jsme byli na začátku 70. let ´Novými Dylany´, byl to vždycky nejmilejší člověk na světě. Po léta skutečný národní poklad a skladatel písní. Modlitby a lásku jeho rodině," sdělil Springsteen na twitteru.

Over here on E Street, we are crushed by the loss of John Prine. John and I were "New Dylans" together in the early 70s and he was never anything but the lovliest guy in the world. A true national treasure and a songwriter for the ages. We send our love and prayers to his family.