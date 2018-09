RECENZE: Máte introvertní dítě? Nová kniha Tichá síla vám poradí, jak mu lépe rozumět

V roce 2015 spoluzaložila organizaci Quiet Revolution, jejímž cílem je odemknout sílu introvertů pro dobro všech. Organizace operuje v oblastech byznysu, vlády, vesmírných projektů, vzdělání a rodičovství. Její novinka Tichá síla: Tajné přednosti introvertních dětí je určena převážně mladším čtenářům, kteří jak autorka sama píše, toužili po verzi knihy Ticho určené právě pro ně. Nicméně Cainová nemyslí pouze na mladé čtenáře, mnohé si z Tiché síly odnesou rodiče nebo učitelé.



„Proč jsi tak tichá?“ to byla častá otázka, na kterou musela autorka v dětství odpovídat. Být společenský bylo tím největším vyznamenáním, jakého se mohlo člověku dostat. Vyrážela na hlučné večírky a dělala různé jiné věci, aby naplnila očekávání a mohla být považována za „normální”. Až později si uvědomila, že její tichý přístup k životu je zároveň její velkou sílou. Potřebovala k tomuto poznatku dojít a následně se naučit jej správně používat. Léta praxe vedla k napsaní první knihy.



Při práci na Tiché síle autorka navštívila nespočet amerických škol, kde měla možnost hovořit se studenty a učiteli. Jejich odpovědi a příběhy tvoří velkou část knihy, slouží jako demonstrace situací, v nichž se každé introvertní dítě v průběhu svého dospívání alespoň jednou nacházelo. Kapitoly jsou proložené teoretickou částí a v závěru každé z nich jsou rady, jež mohou vést ke zlepšení stávající životní situace nebo různých návyků. Nápadité ilustrace pak přinášejí uvolnění od přívalu textu.



Z hlediska psychologie rozdělujeme na tři osobností typy – introverty, extraverty a ambiverty. První dva termíny zavedl ve 20. století slavný psycholog Carl G. Jung. Introverti se dívají dovnitř, jsou obklopeni menší skupinou blízkých přátel, neoplývají velkou touhou mluvit, hovoří pouze v momentě, kdy mají co říct. Extroverti se dívají ven, většinou se točí kolem nich více lidí, často mluví a celkově oplývají vysokou aktivitou. Ambiverti jsou ti, kteří nejsou vyloženě vyhranění, tvoří jakousi směs. Je třeba chápat, že nikdo není výhradně introvert či extravert, často naše chování je přizpůsobeno okolnostem, v nichž se v daný okamžik nacházíme, zároveň je každý člověk jedinečnou osobností, tudíž se projevuje jinak. Podle Cainové je klíčem k příjemnému životu znalost vlastní preference.



Tichá síla je rozložena na čtyři části – Škola, Společenský kontakt, Koníčky, Domov. Cainová v nich introverta provádí různými životními situacemi, odbourává mýty panující ve společnosti, všechny nesrovnalosti uvádí na pravou míru. Aby byla schopna reagovat na fenomény současnosti, vkládá do knihy aktuální problémy jako třeba sociální média, vůdcovství nebo prezentování. Zdržuje se jakékoliv zbytečné omáčky, nastíní teorii, podepře ji příkladem a navrhne řešení. Nic nepřebývá ani neubývá.



Je třeba se zamyslet nad tím, komu autorka knihu vlastně věnovala. V úvodu píše, že dětem, což je patrné převážně u jejího stylu, jenž je podřízen zraku mladého čtenáře. Jednoduché věty bez náznaku komplikovaných slov, sluníčkové příběhy studentů a způsob komunikace to jasně ztvrzuje. Jenže pak se dostaví pasáže, kdy chce jít Cainová více do hloubky a musí se oprostit od své dosavadní promluvy. Stává se odbornou, a tudíž pro děti nečitelnou, v těchto momentech kniha mění své určení a stává se vhodnou pro rodiče či učitele.



Tichou sílu lze považovat jako průvodce, který sice nedokáže změnit člověka v někoho jiného, ale ukáže mu směr, jak může pracovat na svých vlastnostech a schopnostech. Tak se stane z introverze vlastní preference a klíč k příjemnému životu je na dosah ruky. Ať už jste student, rodič nebo učitel. Tichá síla je právě pro vás.

Tichá síla: Tajné přednosti introvertních dětí

Autor: Susan Cainová

Originální název: Quiet power: The Secret Strengths of Introverts

Překlad: Ondřej Fafejta

Vydáno: 1. vydání 2018, Portál