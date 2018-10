RECENZE: Město jako firma aneb když nadnárodní společnost vymění dějiny za turistický komplex

Román Šťastné město ve skutečnosti vyšel již v roce 2007, ale k českému čtenáři doputoval až po jedenácti letech. Jedná se o osmou knihu vydanou autorovým dvorním nakladatelstvím Atlantis. Duteurtrův debut Totální výprodej se do nakladatelství dostal na doporučení Milana Kundery, který rovněž napsal přemluvu k jeho novele Divná doba. Další literární velikán, jenž chválil Duteurtreho texty byl třeba Samuel Beckett.



V Čechách se Duteurtre zviditelnil v roce 2014, díky scénickému čtení románu Holčička a cigareta v podání Lukáše Hejlíka. Zároveň je Česká Republika zemí, kde vyšlo spisovateli nejvíc překladů. Benoît není pouze spisovatel, ale i muzikolog nebo rozhlasový moderátor v rádiu France Musique. Na veřejnosti je známý buď jako útočný kritik nebo jako trefný satirik.



Představte si město neméně podobné Praze, které je rozdělené bezpečnostní bránou na centrum a zbytek. V centru není kriminalita, venku se nekouří, ani nepije alkohol. Je tam pouze spousta kamer na každém kroku. Rezidenti se tam pohybují se srdíčkovým odznáčkem nebo v dobovém kostýmu a chovají se vstřícně k turistům.



Přeměnit hlavní město malého státu ve Střední Evropě na největší světové hlavní město turismu, byl nápad firmy Společnost. Nastolení něčeho tak razantního vzbudilo smíšené pocity u rezidentů, proto se firma rozhodla nabídnout významnou kompenzaci. Zmrazit nájmy po dobu prvních tří let. Pokud se budou občané podílet na zábavním programu, mohou sbírat srdíčkové body, za které mají lepší pojištění a zdravotnictví.



Hlavní postavou je úspěšný scénárista píšící pro komediální stanici THC. V době, kdy se hlasovalo v referendu o budoucnosti města, napsal manifest proti Společnosti, jenž mu vytiskli až pár dní po rozhodnutí. Zpočátku se bouří, ale po dohodě se Společností, pomalu ustupuje do stavu naprosté smířlivosti. Není jisté, jak dlouho dokáže idea města jako firmy vydržet.



Duteurtre ve Šťasném městě pracuje se svým tradičním motivem dopadu globalizace na svobodu jedince, tentokrát v lehce orwellovském kabátku. Skrze vypravěče intelektuála popisuje to, jak se „šťastné město“ postupně mění na neúspěšnou kapitalistickou vizi usilující o co největší zisk a spokojenost akcionářů. Přitom taková vize není naší společnosti nikterak vzdálená, zkomercializovaná centra jsou součástí téměř každé dnešní světové metropole.



V románu lze spatřit mnoho zajímavých motivů – animátoři jako nová forma policie, srdíčka jako nová měna nebo třeba občané jako turistická atrakce. Duteurtre s nimi nakládá svým kritickým humorem, jemuž není zúčtování se společností cizí. Aby oživil děj, vložil do něj náčrty scénářů, manifest, emaily nebo esejistické úvahy hlavního hrdiny.



Jediné, co knihu lehce sráží, jsou mezery v konstrukci děje. Čtenář musí v některých pasážích vynakládat více úsilí, aby se dovtípil, kam autor míří. Místy se stává pro něj příběh nepochopitelný, zničehonic zasáhne „ruka z nebes“, která sice děj posune, ale nepůsobí nijak zvlášť věrohodně. To samé platí i pro závěr, který po skvělém námětu, vyšumí do prázdna.



Šťastné město od Benoîta Duteurtra je skvělou rozvahou nad tím, kam až je možné dotáhnout kapitalistickou podobu turismu. Ačkoliv se může zdát osud města neuvěřitelný, jisté styčné body máme dnes každý den na očích. Humor a ironie se tak stávají jedinými zbraněmi, jež na takovéto bezvýchodné téma vkládají alespoň trochu světla.

Šťastné město / La cité heureuse (2007)

Autor: Benoît Duteurtre

Překlad: Eva Blinková Pelánová

Počet stran: 204 stran

Vydáno: 1. vydání 2018, Atlantis