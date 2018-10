RECENZE: Nejvýše postavený Čech v internetovém světě popularizuje fenomén YouTube

Jedním z autorů této knihy je Robert Kyncl, obchodní ředitel YouTube, zodpovídající za obsah, prodej a marketing. Podle časopisu Forbes je nejvýše postavený Čech v internetovém světě. Tím druhým je Maany Peyvan, hlavní textař společnosti Google, tvořící obsah pro sociální média a tvorbu projevů pro YouTube. V minulosti pracoval v úřadu prezidenta Obamy.

Youtubeři, podle Kyncla Streampunkeři, jsou generací osobitých filmařů a bavičů, kteří se živí tím, co je baví a nemusejí se zpovídat nikomu jinému kromě sebe. Jejich videa zvyšují kvalitu školní výuky, informují o aktuálním dění, podporují znevýhodněné menšiny nebo si vyšlapávají cestu ke slávě v hudebním průmyslu.

Zatímco v minulosti mediální svět hvězdám objevujícím se v televizi, dnes se přesunul na internet. Hezký příkladem tomu jsou poslední události našich médií jako popálení youtuberky Týnuš Třešničkové nebo konec kariéry předního youtubera Jirky Krále. V nedávných průzkumech 40 % teenagerů a mileniálů uvedlo, že jim tvůrci rozumějí lépe než vlastní rodiče, zbylým 60 % prý změnili život nebo pohled na svět.

Tyto statistiky vycházejí z expanze YouTubu, který měsíčně sleduje více než jeden a půl miliardy lidí, ti se podívají na jednu miliardu hodin obsahu za den. Každou minutu se objeví 400 hodin videí. YouTube si tak každým rokem ukrajuje stále větší kus koláče oproti televizi.

Proto bylo jen otázkou času, kdy se na trhu objeví publikace věnující se tomuto rozvíjejícímu fenoménu. I když je zřejmé, že Kyncl bude hovořit u YouTube pouze ve světlých barvách, je tím nejpovolanějším, kdo může něco takového napsat. Namísto statistik a přílišného teoretického rámce, hovoří o tvůrci z hlediska jejich příběhu a boje se slávou.

Kromě velkých amerických youtuberů jako Tyler Oakley, Casey Neistat nebo bratři Greenové, se v knize objevují anomálie. Jednou z nich je šedesátiletá Jenny Doanová, které díky natáčení videí podařilo vybudovat úspěšnou firmy s milionovými obraty.

Kyncl na příbězích tvůrců demonstruje, jak se proměnila doba a s ní i samotný YouTube. Z textu nepřímo vyplývá návod, jak se stát úspěšným youtuberem a co takový začínající tvůrce musí udělat, aby toho dosáhl. Spolu s tím společenské problémy, jež tato platforma otevírá, ať už jde o barvu pleti nebo sexuální orientaci.

Trochu problematický je přístup k látce, s kterou Kyncl pracuje. Pohlíží na YouTube a jeho tvůrce pouze z jedné strany, nebere v potaz odpůrce a jejich názory. To samé dělá i s výzkumy, vybírá si pouze ty, které potvrzují to, co sám píše. O platformě sice hovoří vizionářsky, ale panující kontroverzi se vyhýbá psaní o rasových a menšinových problémech.

Za Kynclovým subjektivizováním se skrývají postřehy člověka, který se už dvě dekády pohybuje v mediálním světě. Zobrazuje jako první YouTube v širším kontextu, po čtenáři nežádá žádné předchozí znalosti, neboť je sám z knihy získá. Starší generace po přečtení zbaví předsudků vůči youtuberům a platformě samotné.

Streampunkeři / Streampunks: YouTube and the Rebels Remaking Media (2018)

Autor: Robert Kyncl, Maany Peyvan

Překlad: Julie Tesla

Počet stran: 256 stran

Vydáno: 1. vydání 2018, Host