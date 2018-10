RECENZE: Šílený dobrodruh Bear Grylls ve své knize popisuje špínu a radost svého života

Když se Bear Grylls, vlastním jménem Edward Michael Grylls, poprvé objevil na televizní obrazovce v seriálu Nutné k přežití šokoval svět realistickým zobrazením přežití v nehostinné přírodě. Tím, že byl schopný ve svých nejextrémnějších dobrodružstvích dojít až do úplné krajnosti, si vydobyl status internetové hvězdy a jeho seriál nabyl kultovního charakteru.



Grylls neskončil pouze u natáčení, napsal řadu úspěšných knih od cestopisů až po dobrodružné romány, které u nás výhradně vydává nakladatelství Jota. V roce 2009 si přidal další zářez na pažbě, když byl jmenován hlavním náčelníkem britských skautů nejmladším v historii.



Název autobiografie Bláto, pot a slzy příznačně definuje Gryllsův život od malého chlapce vyhledávajícího dobrodružství až po zodpovědného otce tří dětí. Už od mala byl Bear „zlobivé“ dítě toužící po pozornosti. Pořád někam lezl, utíkal, byl zkrátka neustále v pohybu, od té doby se moc nezměnil.



Grylls se rozhodl odvyprávět svůj život v 5 částech. Začíná pomalým tempem od svých předků, přes výcvik u britských zvláštních jednotek SAS až ke zdolání vrcholu Mount Everestu. V průběhu čtení Bear neustále fascinuje svým neustálým nutkáním bojovat a nevzdat se.



Nejpoutavější částí knihy je příběh o tom, jak se dostal k zvláštní jednotce. Velice živě popisuje, kolik toho musel psychicky i mentálně protrpět, aby se stal součástí týmu. Čtenáři tak upřesní nároky, kterých musí člověk dosáhnout, aby mohl být u jedné z předních jednotek na světě.



I když je výstup na Mount Everest nedílnou součástí Gryllsova života, ve knize ji věnuje až příliš mnoho prostoru. V minulosti se již tomuto tématu věnoval v cestopise Vzhůru – Pozoruhodná cesta k vrcholu Mount Everestu (Jota, 2011), tudíž je zbytečné se v takovém rozsahu opakovat.



To se promítá do závěru knihy, kdy Bear spěchá a přeskakuje důležité události, na které jeho fanoušek po celou dobu čeká. Patrně každého, kdo viděl alespoň jeden díl ze seriálu Nutné k přežití zajímá, jak se Grylls dostal k natáčení a jak to celé probíhá. Čtenář dostane pouze částečnou odpověď ve formě několika krátkých kapitol, které postrádají řád.



Nicméně Bláto, pot a slzy nejsou pouze výčtem životních událostí, ale hlavně ukázkou toho, čeho může „prostě obyčejný chlapík“ dosáhnout, jak o sobě píše Grylls. Ve knize se rovněž dotýká témat jako víra v boha, láska k rodině nebo motivace k lepším výkonům.



Bearova autobiografie nemá přesně vymezeného čtenáře. Četbu si užije nejen jeho příznivce, ale i Gryllsem nepolíbený čtenář, který na knihu někde náhodou narazí. Život, jaký vedl a vede by vydal na sérii knih. Je tedy dost možné, že v budoucnu přijde s nějakým následovníkem.

Bláto, pot a slzy / Mud, Sweat and Tears (2011)

Autor: Bear Grylls

Překlad: Jakub Futera

Počet stran: 372 stran

Vydáno: 1. vydání 2018, Jota