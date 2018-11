RECENZE: Je svět na rozhraní? To zodpoví třináct předních osobností české vědy, kultury a politiky

Vzniku knihy Jak dál?: svět, Evropa a Česká Republika v době „na rozhraní“ předcházela snaha českého egyptologa a archeologa Miroslava Bárty a historika Martina Kováře dostat odpovědi na řadu komplikovaných otázek planoucích v mysli široké veřejnosti. Jedná se o zvlášť důležitý krok v době, kdy je náš časoprostor fragmentární a méně uchopitelný.



Nutkání získat srozumitelné odpovědi má každý, komu není jeho okolí lhostejné. Proto se editoři knihy rozhodli vybrat složení lidí, kteří mají „něco za sebou“. Jsou přesvědčeni, že vybrané osoby jsou inspirativní a jejich pochopení světa může být poučné. Rozhodně se nejedná o samozvané autority krátkodechého marketingu.



Namísto tradičního textu, je kniha pojata formou rozhovorů. Třinácti jmen, třináct osudů a zcela osobitých životních příběhů a cest. Konečným výsledkem by nemělo být napodobování myšlenek, ale spíše inspirace a rozšíření poznání. Souhlasit se vším není podmínkou ani východiskem. Díky širokému spektru osobností z rozličných odvětví čtenář dostane ucelenou představu o tom, jaké je bytí v naší přítomnosti.

Z rozhovorů je zřejmé, že nevznikaly ústní formou, ale písemnou, neboť jsou všem pokládány totožné otázky, což je místy problematické. Protože někteří respondenti stihnou v jedné otázce odpovědět na ty následující. Pak jsou nuceni opakovat svoje tvrzení. Zároveň v průběhu reagování padne spousta zajímavých podnětů, na které by bylo vhodné se zeptat, ale ve finále padne jen další předpřipravená otázka.



Nejvíce prostoru si pro sebe ukrojil právník a zakladatel Stálé konference českého práva Karel Havlíček a známý novinář Václav Moravec. Zatímco Havlíček tíhne spíše k sociobiologickým otázkám kroužícím se okolo nové rodící se generace a jejímu problému rozpoznat svět virtuální a materiální, Moravec hovoří o potřebách žurnalistiky a nedostatcích současného vzdělávacího systému.



Osobnosti jako herec Petr Nárožný, spisovatel a ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět, jaderná inženýrka Dana Drábová a další dochází nehledě na oboru, ve kterém působí, ke stejným názorům. Téměř všichni se shodnou na nedostatku kritického myšlení, na vysoké míře populismu a konformismu lidí, že současná situace plná zrajících hroznů je věčná.

Příjemnou odbočkou je účast kardinála Dominika Duky a generála Armády ČR Karla Řehka. Duka aplikuje antickou etiku na dnešní svět, kdy člověk by měl mít rovinu cti, což by měla být ta nejvyšší hodnota. Řehka zase při studování historie a pozorování světa nabyl přesvědčení, že léta bezprecedentního klidu, bezpečí a míru musí jednou skončit. Nejlepším způsobem, jak se válce vyhnout, je být na ni připraven.



Kniha Jak dál? je chutným koktejlem názorů a myšlenek, z nějž si čtenář vyzobe to, co ho nejvíce osloví. Třináct osobností přináší jistý příslib naplněné honby za smysluplným poznáním nebo alespoň částečné rozšíření sociální bubliny. Třeba pomůže i s nalezením cesty ven ze současné blbé nálady ve společnosti.

Jak dál? - Svět, Evropa a Česká republika v době "na rozhraní" (2018)

Autor: Miroslav Bárta, Martin Kovář

Počet stran: 176 stran

Vydáno: 1. vydání 2018, Academia