RECENZE: Diskriminace ženy je ukotvena ve vědě, i Darwin není bez chyby

Kniha Od přírody podřadné: Jak se věda mýlila v ženách vyšla ve Velké Británií v roce 2017 a získala cenu Physics World Book of the Year 2017, řada médií ji dokonce zařadila mezi knihy roku. K nám se dostává s ročním zpožděním, kdy je poptávka po feministické literatuře nejen větší, ale hlavně potřebnější. Například letos vydalo nakladatelství Host dvě knihy spadající do tohoto okruhu od nigerijské spisovatelky Chimamandy Ngozi Adichieové pod názvem Feminismus pro každého nebo Milá Ijeawele aneb Feministický manifest v patnácti doporučeních.

Zatímco Adichieová přistupuje k látce esejisticky, Saini naopak přísně vědecky. Zpochybňuje dlouho tradované mýty, kdy na cestě za porozuměním sobě samým se obracíme k biologii. Od ní očekáváme, že by nám mohla pomoci rozřešit pocit, že nejsme stejní, že přeci jen nějaká nerovnost mezi pohlavími, která existovala a stále existuje. Má-li být společnost spravedlivější musí se naučit tyto rozdíly poznat a vzít je v úvahu.

Vzniku knihy předcházely tři roky intenzivní práce. První rok věnovala předběžné rešerši, druhý rok psaní a ten třetí editaci. Aby byla schopna se vyznat ve změti obrovského množství výzkumů k tématu mezipohlavních rozdílů, vybrala si jen ty nejvýznamnější a nejvíce citované.



Jak již předchozí věta napovídá, autorka se rozhodla zkoumat výzkumy mezipohlavních rozdílů, které již od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata. Už po celá staletí vědci ovlivňují naše rozhodování o různých záležitostech – ať už jde o potrat, volební právo žen nebo způsob vzdělání. Spoléháme se na to, že nám věda předkládá popis skutečnosti bez předsudků, tedy zcela objektivně. Jenže pokud hovoří o ženách, tak se v mnoha věcech mýlí, a právě na tomto předpokladu Saini staví.

Kniha je rozdělena do osmi kapitol nadepsaných podle tematického zaměření – např. Podřadnost žen, Vrozené rozdíly, Ženská práce a podobně. Předkládané teorie jsou srozumitelné oproštěně od přebytečné odborné terminologie. Citace různých vědců či výsledků výzkumů porovnává se současným děním. Nezastává zpátečnický odstup. Text prokládá různými příběhy, jež mají až reportážní nádech. Čtenář se tak snadno začte a nechává se unášet proudem slov.



Saini k velice citlivé látce píše co nejvíce objektivně, bez zbytečných citových výlevů či osobních postojů. To může mnohým vadit, nicméně je důležité si uvědomit, že posláním knihy je informovat a donutit přemýšlet, nikoliv přesvědčit. Nesnaží se kritizovat, že věci jsou špatně, ale spíše poukazuje na to, co by se mohlo změnit.

Čtenáři předloží mnoho šokujících výzkumů, na nichž dokáže, jak se podařilo nadvládě mužů ve vědě zcela zkreslit pohled na ženu. V části věnující se biologickým a vrozeným rozdílům bude vyvracet tvrzení Charlese Darwina, že ženy intelektuálně nestačí mužům nebo vysvětlí, co vede k tomu, že se ženy dožívají delšího věku než muži. Velmi zajímavé je pak rozebírání některých pojmů z gender studies jako intersexualita nebo androgynie. Oprašuje také věčně matoucí rozdělení pohlaví x gender, kdy pohlaví lze stanovit na základě genitáliích a pohlavních orgánů a gender je sociální charakteristika ovlivněná řadou externích faktorů jako výchova, kultura nebo působení stereotypů.

Kniha Od přírody podřadné otevírá široké spektrum témat, která nejsou určená pouze ženám. Právě muži se mohou z této knihy nejvíce poučit a někteří třeba přestanou považovat slovo feministka za sprosté slovo. Ve finále žádné pohlaví není lepší ani horší, naopak pochopí-li lidé jejich vzájemnou nerovnost, život ve společnosti bude jednodušší.

Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách / Inferior: How Science Got Women Wrong - and the New Research That´s Rewriting the Story (2017)

Autor: Angela Saini

Překlad: Kateřina Šebková

Počet stran: 216 stran

Vydáno: 1. vydání 2018, Academia