RECENZE: Gatsby není jen k maturitě, ale i pro potěšení. Ve stylovém provedení vychází nový Velký Gatsby

Ocitáme se v New Yorku ve dvacátých letech, kam přijíždí mladý Nick Carraway za dosažením amerického snu. Rozhodl se svést na začínající vlně finančních a akciových spekulací, jinými slovy vydělat peníze. Pronajme si laciné ubytování na Long Islandu, kde je shodou okolností sousedem Velkého Gatsbyho známého pro jeho opulentní sídlo a bujaré večírky.

Jednoho dne je Gatsbym pozván i sám Nick, jenž s překvapením zjišťuje, že nikdo z hostů nemá ponětí, kdo je ve skutečnosti jejich hostitel. Kromě toho panuje kolem něj spousta zvěstí a domněnek, jež se pohybují na hranici mezi pravdou a lží. Naproti Nickovi, u zeleného světla, bydlí jeho sestřenice Daisy spolu se svým bohatým manželem Tomem. Ukáže se, že Gatsbyho a Daisy spojuje společná minulost. Je tedy otázkou času, kdy se všechno začne ubírat novým, a ne zcela bezpečným směrem.

Osobité ilustrace studia Tomski&Polanski | foto: INCORP images

Román Velký Gatsby je často označován za milostný příběh dosahující úchvatnosti Romea a Julie, což je velmi nepřesné. Fitzgeraldovi se v něm především podařilo vystavět kulisy rozpadlého nitra ztracené generace, kdy člověk odchází do války plný ideálů a lásky, jež po svém návratu ztrácí stejně jako své místo ve světě. To, co na zákopech zažil nemá, co dočinění s tím, jaký život právě vede.

Kniha tedy není jen romantickým příběhem, ale naopak otevřeným dílem vybízejícím k nespočtu způsobů čtení, přitom jasně nedeklaruje, který je ten správný. Lze ji číst jako neobvyklou detektivku, zobrazení „jazzové“podoby americké snu, mariánský příběh nebo třeba jen podobenství o nespravedlnosti života. Stále je možnost ji číst volně, aniž by se člověk nějak zvlášť zamyslel.

Velký Gatsby díky ilustracím dostává nový náboj | foto: INCORP images

Fitzgeraldův rukopis je čtivý od začátku do konce. Čtenář se stává obětí autora, neboť je v neustálém napětí, jak příběh dopadne, a tak je přikován ke knize ve stavu zběsilého obracení stran knihy. Je patrné, že si Fitzgerald jasně stanovil, co chce v dané kapitole sdělit, protože za žádných okolností děj neprodlužuje nebo se nedostává do hluchých míst. Nijak zvlášť ani neskrývá autobiografické prvky odkazující k době, kdy bylo dílo napsáno.

román Velký Gatsby | foto: INCORP images

Důležitou součástí je grafická podoba knihy navržená designerským studiem Tomski&Polanski, kteří kromě obalu přispěli 34 velmi osobitými ilustracemi, jež vycházejí z noblesy dvacátých let. Neméně podstatný je také svěží překlad Tomského a Červenky doplněný o nová slova a obraty.



Oprostí-li se čtenář od relativně zdařilé filmové verze, nalezne silný příběh, jenž neztratil na svém staří ani chlup aktuálnosti. Ať už je Velký Gatsby čten k maturitě, pro potěšení nebo jen pro vyplnění literních mezer, toho, kdo jej čte, zasáhne. Ještě k tomu v krásném ilustrovaném provedení.



Velký Gatsby / The Great Gatsby (1925)

Autor: Francis Scott Fitzgerald

Překlad: Rudolf Červenka, Alexander Tomský

Počet stran: 224 + 34 stran

Vydáno: 1. české ilustrované vydání 2018, Leda